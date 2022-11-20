Дорогое платье – Личное мнение

Замечательная фигуристка Медведева отметила свой 23-й день рождения. На праздник она заявилась в платье, которое стоит 200 тысяч рублей.

Такое же платье напяливала на себя и Собчак:



Фото: Соцсети

Смотрю я на это и думаю — грустно.

Чемпионка мира, чемпионка Европы. Олимпийский призёр с серебряной медалью на шее. Одарённая молодая девчонка. Пусть не красавица, но ещё симпатичная.

Спрашивается, зачем рядить себя в дорогущие тряпки?

Разве сделает платье Женю лучше, чем она есть? Разве нужно ей вообще себя улучшать?

Попав в телевизор, в тусовку, где одежда — маркер «успешности», Женя надевает платье, которое дорого стоит. Совершенно не думая при этом, что красивая попона нужна Собчак, а не Медведевой, чтобы хоть чем-то выделиться, показать, что у неё всё хорошо.

Медведева же сама по себе уже личность. Ей не нужно завтракать из дрезденского фарфора, чтобы доказать окружающим, что она талантливая спортсменка. И платье по цене пенсии за год не сделает Женю лучше.

Так зачем же доказывать что-то кому-то тряпками?

Я давно смотрю на дорогие шмотки как на пережиток средневековья. Мне действительно смешно, когда кто-то выпендриваются чемоданом или сумкой, платьем или колечком.

Та же Боня — в каком она платье? За тысячу или за сто тысяч — неважно. Потому что это всё равно та же мадам Кактус-Боня.

Очень жаль, что Женечка Медведева этого ещё не понимает. Хочется сказать ей, чтобы вернула платье Собчак, а сама прекратила бы заморачиваться на тряпках.

Согласны? Или сами покупаете что подороже?

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