Сей неудавшийся побег в тюрьме запомнился навек

Похоже, не только моделям на подиуме нужна повышенная стройность. Заключенным тоже не грех позаботиться об объеме талии и бедер. Особенно, ежели задумают побег сквозь дыру в тюремной стене.

5 декабря нынешнего, 2022 года, можно будет отпраздновать 10-летний юбилей худшего побега из тюрьмы в Церере, что в центральной Бразилии. Тамошний «сиделец» Рафаэль Валадао изрядно поразвлек охранников. От дикого хохота те буквально впали в истерику, увидев его зад, торчащий в проломе стены.

«Идеальный» побег сорвал пухлый живот 16-летнего Валадао. Почему заключенному не пришло в голову умерить перед побегом свой аппетит или же, на худой конец, пробить отверстие пошире, полицейские не сообщают.

Известно лишь, что, поработав металлической трубой из душевой, четверо сокамерников проделали дыру. Двое из них, тоже надеявшиеся сбежать, оказались в ловушке и попытались протолкнуть беднягу сквозь стену, но их усилия были тщетны.

Около двух ночи прибыла пожарная команда и принялась за освобождение дородного юноши. Тюремные охранники со смехом наблюдали за работой пожарных, а один из спасателей поведал Telegraph:

«Другие заключенные пытались толкнуть его, но он остался торчать в стене и начал кричать от боли».

Однако до того, как Валадао закупорил проход, одному беглецу удалось пробраться через брешь в стене и перебросить мешок с одеждой через забор в надежде потом забрать его. Пришлось правоохранителям отправиться на его поиски. Нашли ловкача или нет, история умалчивает.

Ну а Валадо, отбывавший срок за кражу, позже был под охраной полиции доставлен в больницу с подозрением на сломанное ребро. Видимо, его курьезный «пример — другим наука»: по крайней мере, за истекшие 10 лет из той тюрьмы никто не сообщал о попытках побега заключенных, чья фигура не соответствует модельным параметрам. Правда, неизвестно, делали ли там позже другие сокамерники проломы в тюремных стенах, ведь, на первый взгляд, снаружи они кажутся вполне добротными.

Будем надеяться, что теперь там все сделано не на соплях, а жизнерадостные охранники умеют не только веселиться.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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