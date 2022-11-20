Алина Герман о ток-шоу “Женский клуб”: “Обсуждаем многие табуированные у нас темы”

Все девушки-ведущие на проекте так или иначе связаны с разговорным жанром, кроме вас. Расскажите, как же вы попали в “Женский клуб”? Чем вам интересен этот проект? Насколько для вас сложно работать в таком разговорном формате? Помогают ли вам другие участницы?

В этом шоу я могу максимально погрузиться в любую тему, которую мы обсуждаем. В силу свой деятельности и профессии я путешествую по всему миру, работаю с самыми разными людьми, женщинами в том числе. И о том, что происходит в моем профессиональном поле, я могу говорить часами. Но в этом шоу, чтобы быть наравне с другими ведущими, мне приходится очень тщательно готовиться. Поэтому каждый раз я глубоко погружаюсь в тему, много времени уделяю подготовке, и это для меня дополнительная терапия. Мы становимся круче и крепче, осознавая свои проблемы.

Каждая из ведущих явно отвечает за что-то свое, вы явно поделили роли. В чем состоит ваша?

Мне было непросто влиться, но остальные ведущие с пониманием отнеслись ко мне. В первом выпуске я молчала, но сейчас беру слово, потому что ведущие понимают, что мой жизненный опыт и мое мнение тоже важны и интересны, моя точка зрения необычна. Я для них скорее антагонист, потому что мое видение проблемы шире, свободнее, можно даже сказать, современнее, пластичнее и не такое категоричное.

Алина в шоу “Женский клуб”

Никто из ведущих – не профессиональный психолог. Не считаете ли вы, что это может быть даже опасно, когда зрительницы прислушиваются к советам пусть знаменитых и возможно мудрых женщин, но все-таки не профи?

Каждый из нас не профессионал в психологии, но, например, мы с Ксенией много лет находимся в терапии, в различных практиках и направлениях. И наши советы – это то, за что мы заплатили своим временем и своими деньгами, и далеко не у всех зрителей есть такая возможность. Поэтому наши советы, полученные у больших специалистов, могут быть им очень полезны.

Какие темы вы бы хотели поднять в первую очередь?

Темы, которые мы поднимаем, крайне злободневные, острые, но при этом лежат на поверхности. Мои ответы на вопросы, мои оценки напрямую сопряжены с личным опытом, личными переживаниями. Они не гипотетические, а напрямую касались меня, были в моей жизни, жизни моей семьи и любимых людей.

Как считаете, патриархат не мешает обсуждать некоторые важные для женщин темы? У нас с трудом говорят о домашнем насилии, послеродовой депрессии, а слово феминизм считается практически ругательством.

Возможно, это так. Но только не в нашем шоу. Мы обсуждаем и патриархат, и постродовые синдромы, и насилие в семье, и зависимости, и абьюз, и эйджизм. То есть такие темы, на которые у нас в обществе наложено вето и существует некая табуированность. Причем обсуждаем их не только между собой, к нам приходят и мужчины, чтобы рассмотреть тему под разными углами. Например, у нас был Стас Костюшкин, и мы говорили про особенности отношений между мужчиной и женщиной: как не стать мамочкой для своего мужчины. Мы показали, как видят проблему женщины, Стас поделился своими мыслями, получилась вполне себе разносторонняя беседа.

Вы – дизайнер, стилист, художник по костюмам. Как вы считаете, одежда, стиль и другие внешние атрибуты могут действительно изменить внутреннее ощущение женщины?

Я считаю, что стиль и внешний вид для женщины – это прямая дискуссия с миром, в результате которой она ставит себя на определенную жизненную позицию. Иногда женщина может представлять из себя намного меньше, чем то, как она выглядит и уже достигать нужных себя результатов и успехов. Для меня внешний вид – это язык, на котором я говорю. Это и обязанность, и моя дисциплина. Это тот язык, на котором я и мои клиенты говорят с миром.