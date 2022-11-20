 

“Страшнее онкологии ничего нет”: раздувшаяся Гузеева ошарашила врача

20.11.2022, 17:55, Разное
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Всем, кто следит за жизнью Ларисы Гузеевой, давно известно, что слово “диета” в ее лексиконе присутствует всегда. Актриса большую часть жизни борется с лишним весом. Виной тому – ее кулинарные способности из-за которых она толстеет так, что приходится “вешать замок на рот”.

Раздувшаяся в очередной фигура так беспокоила Ларису Гузееву, что та приняла решение: поедет худеть в санаторий. Там женщине уже сделали полную диагностику и расписали ежедневный план процедур. И, пусть часть поклонников уверена, что Лариса к себе слишком строга и ей нет нужды худеть, врачи с этим мнением не согласны.

Диетолог Александр Ковальков прокомментировал решение Ларисы Гузеевой для портал Blitz+. Он уверен, что похудение должно обязательно проходить под взглядом врачей, а от набранного веса нужно непременно избавляться. “Запасные” килограммы чреваты появлением опасных заболеваний, вплоть до рака. Особенно подвержены этому риску женщины. Так что Лариса в хорошем смысле ошарашила специалиста принятым ею решением: план стратегически верный.

“Страшнее онкологии ничего нет. Рак поджелудочной проявляется
в том числе от лишнего веса. Умные люди худеют с врачами.
Глупые худеют через соцсети. Ожирение — это болезнь,
и это очень опасно”, – предостерег Александр Ковальков пользователей Сети, предложив им последовать примеру Ларисы Гузеевой.


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