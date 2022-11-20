Точно развод: обессилевшая Ковальчук кувыркалась с двумя красавцами за спиной у Чумакова

Уже долгое время ходят слухи о том, что Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук находятся на грани развода. То подписчики найдут в постели певца Ларису Долину, то – прочтут о том, что артисты даже отдыхают порознь. Добавляет подозрений и то, что пара редко выходит вместе в свет и даже на прошедшем дне рождении Ольги Орловой Алексей Чумаков появился в гордом одиночестве.

Вчера вечером Юлия Ковальчук поделилась в личном блоге роликом, после которого кликуши, наверняка, заверещат: точно развод. На видео Юлия вновь осталась без мужа: в одиночестве лежит на кровати. Если, конечно, не считать двух красавцев ориенталов.

Котят экзотической породы Ковальчук завела в начале октября. Малыши, которые сейчас находятся в самом игривом возрасте, требуют много внимания. Судя по всему, Юлия Ковальчук сначала за спиной у Алексея Чумакова кувыркалась с новыми питомцами, а сразу после приступила к записи видео, показав уже сонных котят. Они лежали, прижавшись к теплым формам своей хозяйки и медленно моргая.

“Когда мне говорили что ориенталы – ласкуши, я не понимала насколько”, – оголила свои чувства обессилевшая Юлия Ковальчук, крупным планом показав своих элитных клубных питомцев.