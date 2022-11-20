 

“Замуж”: Губерниев сделал Бузовой предложение

20.11.2022, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некоторые уверены, что связь звезды шоу “Дом-2” с ведущим строится на взаимной симпатии, однако это спорный вопрос. Дело в том, что Дмитрий Губерниев изначально выбрал жесткую тактику привлечения внимания, выставив Ольгу Бузову любительницей коньяка. Спустя время артистка простила обидчика, и он сделал решительный шаг. В эфире шоу “Секрет на миллион” брюнет сделал знаменитости предложение.

“Гештальт он все равно не закрыт, нужно что-то сделать сообща… Нужно что-то совместное. После яркого примирения должен быть телевизионный проект и все такое прочее. Может, споем…” — выразился мужчина. Он добавил, что считает артистку общепризнанной легендой и хочет ее уболтать.

Впрочем, пользователи Сети уверены, что Дмитрий Губерниев неровно дышит по отношению к певице. Так или иначе в романтической привязанности к Ольге Бузовой комментатор открыто не сознается. Тем самым он упускает возможность заполучить в жены самую популярную 36-летнюю девушку страны.

В то же время молодыекавалеры на дают прохода светской львице. В соцсетях поп-дива купается в комплиментах, а мужчины просят ее руки и сердца. “Люблю тебя, выходи замуж за меня”, — написал к одной из последних фото пользователь с ником ismailov3008.

На свежих кадрах в личном блоге Ольга Бузова выглядит несколько располневшей, поэтому поползли слухи, что певица беременна. Сама она эти домысли не опровергает, вызывая всеобщий ажиотаж. Впрочем, поклонники не теряются и заранее поздравляют звезду.

“У нее родится девочка”, — без доли сомнения пишут про Ольгу Бузову фанаты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01.22 / Коронавирус как лайфхак

17.03.21 / В гостях у Рианны: экскурсия по новому дому певицы в Беверли-Хиллз за 14 миллионов долларов

20.02.22 / Человечество прибыло на Землю сотни тысяч лет назад

28.01.21 / В гостях у Криса Мартина и Дакоты Джонсон: экскурсия по новому особняку пары в Малибу

30.05.22 / Россиян могут освободить от уплаты налога при продаже жилья

24.12.21 / Ученые: Употребление рыб жирных сортов снижает риск развития деменции

15.12.20 / Виталий Кличко предложил провести чемпионат Европы по квиддичу в Киеве

10.10.22 / Скандалы: Физико-математические школы столицы лишились ведущих педагогов из-за мобилизации

02.07.22 / Полное опустошение и потеря сна: признаки “потери души” и что на этот счет говорят шаманы

21.06.21 / Дитковските вышла замуж за ресторатора: свадьба прошла в кругу семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика