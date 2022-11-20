 

Развод Собчак и Богомолова: подробности и роковая дата

20.11.2022, 17:54, Разное
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Сразу же после свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, общественность начала делать ставки на то, сколько же продлится их брак. Как писали еще в 2019 году “Дни.ру” со ссылкой на
специалиста по китайской астрологии Ба Цзы Татьяну Чодрон, брак звездной пары начнет рушиться в 2022 году и окончательно перестанет существовать в 2024.

Татьяна, проанализировав карты, тогда заявила: в 2022 и 2023 годах вокруг Константина будет невероятно много женщин. Это, по словам астролога, сыграет свою роль в разводе Собчак и Богомолова. Ксении, как женщине доминирующей, не понравится излишнее внимание со стороны возможных соперниц.

Оглядываясь назад, становится ясно, что жуткий прогноз астролога в точности совпадает с текущей ситуацией. Взять, например, съемки третьего сезона “Содержанок”, изобилующие обнаженными сценами с участием красоток. Потом случились съемки сериала “Кеша”, где на одного Константина Богомолова приходилось аж четыре возлюбленных.

Добавим к этому гражданство Израиля, которое Ксения Собчак получила, благодаря своему бывшему мужу Максиму Виторгану, и который, возможно, рано или поздно потребует отблагодарить его за щедрую помощь. А ведь и в Израиле экс-супруги оказались в одно и то же время…

В любом случае, Татьяна Чодрон утверждала: еще 1,5 года пара будет стремиться к тому, чтобы идти на компромиссы в попытках сохранить брак. До роковой даты, которая настанет в 2024 году, время еще есть, поэтому Ксения Собчак и Константин Богомолов могут попытаться изменить то, что предначертано им свыше.


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