 

Американец решил покончить с собой из-за возвращения Трампа в Twitter и заперся в гараже с заведённой Tesla

20.11.2022, 17:33, Разное
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Возвращение в Twitter экс-президента США Дональда Трампа вызвало гневную реакцию пользователей – они обвиняют бизнесмена и руководителя соцсети Илона Маска в том, что «украл свободу» и встал на сторону «внутренних террористов».

Трамп ещё не написал ни одного твита, однако сам факт восстановления его аккаунта привёл к ряду случаев членовредительства и даже к попыткам суицида.

38-летний житель Калифорнии Джейкоб Ааронсон из-за Маска решился на отчаянный шаг. В предсмертной записке он написал, что день, когда главу государства заблокировали в Twitter, был самым счастливым днём в его жизни (второе место он отдал дню победы Джо Байдена на выборах, третье – дню рождения дочери). Мужчина надеялся «никогда не увидеть его (Трампа) в Twitter снова».

– Будет символично, что мою жизнь унесёт именно эта машина. Илон Маск стоит за ней. Илон Маск стоит за разрушением Twitter. Илон Маск виновен во всём, что происходит сейчас с Америкой. Прощайте и помните о моей великой жертве, – обратился он к друзьям.

Ааронсон разослал своё предсмертное обращение всем друзьям, деактивировал аккаунт в Facebook и направился в гараж. Там он закрыл ворота и вентиляционные ходы, завёл свой автомобиль Tesla и начал ждать смерти. Американец просидел в гараже шесть часов, а затем его извлекли оттуда спасатели по просьбе его супруги – ей потребовалась машина для поездки на встречу с подругами.

Учитывая, что речь шла о формальной попытке суицида, мужчину госпитализировали в психиатрическую клинику. По сообщению местной прессы, вскоре его оттуда выгнали – он украл у соседа по палате гомеопатические таблетки и наглотался ими, чтобы умереть, но и тут потерпел фиаско.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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