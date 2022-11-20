Оверсайз, мужской крой: пальто-макси, которые сочетаются с базовыми вещами гардероба

В гардеробе у каждой девушки обязательно должно быть пальто макси, которое выглядит очень красиво и прекрасно сочетается с самыми различными нарядами, независимо от их стиля.

Есть несколько модных и стильных вариантов пальто, которые в моде в этом году. Это базовые вещи, которые никогда не выходят из моды. Вот несколько отличных моделей, которые стоит для себя выбрать.

Оверсайз

Отличным решением для осени и зимы станет пальто оверсайз, так как под него можно надеть теплые вещи и чувствовать себя максимально комфортно даже в сильный холод.

К тому же, такой наряд выглядит стильно и модно. Негабаритное пальто отлично сочетается как со спортивным, так и с деловым стилем.

Бежевое

Несмотря на то, что в холодный сезон многие отдают предпочтение темным тонам, однако, светлые модели выглядят очень красиво.

Бежевое пальто никогда не выходит из моды и его можно легко комбинировать с различными вещами и обувью.

Эффект кожи

Длинный тренч с эффектом кожи является самым модным трендом этой осенью и зимой.

Днем можно сочетать его вместе с джинсами или приталенным платьем, а вечером надеть свой любимый вечерний наряд.

Мужской дизайн

В этом году в моду возвращается полоска, которую можно увидеть на мужских костюмах и брюках.

Отлично также будет смотреться пальто с таким принтом, выполненное в мужском стиле. Такой наряд поможет подчеркнуть хрупкость и нежность каждой женщины.

Классическая модель

Если ищите пальто, которое можно носить в течение многих лет и сочетать с любым образом, то отличным решением станет классическая модель.

Отличительными ее чертами является простой покрой, черный цвет и большие лацканы. Можно создать сочетание с любым нарядом.