“Дрался с бандитами”: разодранный в кровь Алибасов с пеной у рта взвыл на волоске от смерти

Основатель группы “На-На” завоевал скандальную популярность, которую весьма сложно повторить. Экс-супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной и в молодости был падок на провокации, поэтому не раз попадал в западню. В беседе с журналистами Бари Алибасов вспомнил о жутких моментах, когда запросто мог попрощаться с жизнью.

“Вся юность прошла с кулаками, с кем только ни дрался. И с бандитами, и с хулиганами…” — поведал артист. По словам мужчины, порой требовалась медицинская помощь. Оно и немудрено: когда человек становится жертвой массового насилия, так или иначе висит на волоске от смерти.

Если б не врачи, кто знает, был бы сейчас на ногах этот талантливый человек. Остается только догадываться, как разодранный в кровь Бари Алибасов с пеной у рта взвыл под надзором медиков.

Глядя на череп певца, становится очевидным, что на нем живого места нет. Полученные в поединках шрамы бросаются в глаза. Артист далеко не всегда побеждал своих противников, но это не главное. Гораздо важнее, что он остался жив после стольких ожесточенных боев.

Пытаясь сгладить воспоминания об ужасных стычках, Бари Алибасов заявил, что большая часть его жизни прошла в любви и мире. Что ж, охотно верим!