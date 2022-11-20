 

До последнего: ушедший на небеса Дроздов работал на износ ради наследников

20.11.2022, 16:32, Разное
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Последнее интервью Николая Дроздова помогло любимому телеведущему раскрыться с новой стороны. В беседе с корреспондентами издания PROзвезд Николай Николаевич рассказал и об уже свершившемся, и о тех планах, что он еще не успел претворить в жизнь.

Оказалось, что долгие годы Николай Дроздов работал на износ и продолжает много трудиться даже в преклонном возрасте. Поделился он, что времени попить чай с внуками у него нет никогда, кроме новогодних каникул.

Судя по всему, в этом году и на семейные посиделки времени не будет: Николай Дроздов будет работать до последнего дня года. Вместе с художником Константином Мирошником они закупают подарки для детей, которые живут в детских домах. Под Новый Год мужчины планируют проехаться по сиротам, чтобы порадовать их хоть немного. Дети – наши наследники, поэтому так важно проявить о них заботу, особенно о тех, у кого совсем нет близких.

Представляем, сколько сил потребует подготовка и воплощение такого грандиозного плана. Тем более, для человека, перешагнувшего порог 85-летия.

К счастью, старый друг Николая Дроздова Владимир Зельдин поделился однажды правилом долгой жизни: не врать, не завидовать, не жадничать и много петь. Именно таким и стал девиз Дроздова. Он помогает телеведущему и путешественнику жить счастливо и в добром здравии.

Напомним, этим летом любимец публики отпраздновал свое 85-летие. В честь юбилея он собрал самых близких в ресторане. Среди них была Лариса Долина, трогательно назвавшая Николая Дроздова божеством во плоти и истинным “небожителем”, словно бы ушедшим на небеса еще при жизни.


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