 

В Германии запретят заряжать телефоны более чем на 30%

20.11.2022, 15:33, Разное
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Бундестаг поддержал инициативу министерства энергетики ФРГ, направленную на экономию электричества в зимний период. Чтобы снизить потребление, в ведомстве сочли необходимым ограничить зарядку аккумуляторов мобильных телефонов 30%. 

«Как известно, во время зарядки смартфон использует энергию сети, уменьшая в ней напряжение. Потом этих киловатт может не хватить больницам и другим социальным учреждениям. В министерстве были произведены расчёты, согласно которым для нормальной работы смартфона, его можно заряжать на треть», – заявил министр экономики Роберт Хабек.

После принятия закона все производители гаджетов, присутствующие на немецком рынке, обязаны автоматически установить ограничения на зарядку устройств либо продавать зарядные устройства с ограничителями. Компания Apple сообщила о готовности заменить аккумуляторы ёмкостью 3000mah устройствами с батареей 500mah.

Также парламентарии приняли постановление о создании зондер-команд для проверки исполнения постановления. Их членам разрешать изымать у собственников гаджеты, нарушающие нормы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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