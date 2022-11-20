Не дожидаясь Рождества: Джессика Альба показала, как делала праздничное фото с семьей

До католического Рождества осталось больше месяца, но Джессика Альба решила не тянуть с праздничным настроением. 41-летняя актриса не только уже нарядила дом, но и позвала команду фотографов, визажистов и стилистов, чтобы запечатлеть счастливые лица домочадцев для традиционного семейного снимка. Такими звезды обычно делятся в соцсетях, поздравляя своих подписчиков с зимними праздниками. Как собрать в одном кадре трех детей, двух собака и мужа и при этом не выйти из себя Джессика показала наглядно – в коротком колике с закулисья фотосъемки.

Видео начинается с детского гама – пока 14-летняя Онор и 11-летняя Хэвен пытаются обсудить с мамой, где они должны сидеть, 4-летний Хейс старается привлечь внимание Джессики беспрерывным “мама-мама”. Кажется, Альба уже и сама не рада этой затее: справится с дочерью-подростком, которая не особо хочет фотографироваться, и неугомонным сыном – задача не из легких. Но Джессика не из тех, кто привык быстро сдаваться.

Давайте попробуем еще раз, – просит она, посмотрев на экране получившиеся снимки.

Для семейного фото вся семья нарядилась в похожие пижамы – в зеленую клетку и с рождественскими елочками. Даже у питомцев Альбы, собак по кличке Люси и Долли, нашейные платки были в торн нарядам хозяев. Несколько десятков дублей, и идеальный кадр, наконец, готов.

Нет ничего лучше, чем пытаться уговорить трех детей и 2 собак на праздничную фотосессию, – иронично подписала видео Джессика.

Напомним, со своим мужем Кэшем Уоррен Джессика познакомились на съемках блокбастера “Фантастическая четверка” в 2004 году, а связали себя узами брака тремя годами позже – в 2007-м. С момента рождения первой дочери Онор Джессика старается уделять максимальное количество времени семье и воспитанию детей, и неоднократно заявляла, что с удовольствием стала бы матерью и в четвертый раз.