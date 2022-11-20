“Да, я в отношениях”: влюбленная Лолита подтвердила новый роман

“Приехал мой любимый парень из Москвы на концерт и после уехал, потому что у него деловые встречи”, – написала Лолита на странице в социальной сети после выступления в питерском БКЗ “Октябрьский”.

Спустя день, судя по ее посту, артистка уже и сама была в столице – рядом с новым возлюбленным. “Как же было весело весь день! Это уже третий день обращения со мной, как с новорожденной, – радуется Лолита. – Как приятно! Теперь, наконец, прильну к любимому плечу и засну, как убитая”.

Исполнительница, правда, обошлась без подробностей о новом молодом человеке – кто, откуда, каков собой. Корреспондент “Дни.ру” позвонил певице и прямо спросил о переменах в личной жизни, “Да я в отношениях”, – призналась певица, отказавшись сообщать другие подробности.

Друзья же Лолиты говорят, что она влюблена и любима, что рядом с ней очень достойный человек и их отношения длятся уже довольно давно, но представлять его публике и прессе певица пока не планирует – ей хочется счастья для себя, а не на показ, как принято в шоу-бизнесе.