“Балетные туфельки”: как сделать новый модный маникюр, по форме и цвету напоминающий пуанты (идеи с фото)

Не проходит и пары дней, чтобы TikTok не попытался в очередной раз вновь повлиять на все наши привычки в отношении красоты, моды или ухода за собой. В то время как лайфхаки для макияжа и причесок поступают из соцсети в массовом порядке, в последнее время пользователи приложения также представили тренды и лайфхаки для наших ногтей.

Маникюр в стиле «пуанты» – отличная идея

Итак, огромную популярность приобрели сегодня так называемые «ногти-пуанты». Чем они отличаются от любимых многими модницами «ногтей-гробов»? Закругленными краями, отражающими форму пуантов, которые носят балерины. «Балетные тапочки» также могут содержать элементы французского маникюра, при этом на кончик ногтя может наноситься оттенок, абсолютно отличный от остальной части ногтя. Это делается специально для того, чтобы отобразить пуанты, отделенные от стопы.

В то время как «ногти-гробы» бывают разных цветов и дизайнов, «ногти-пуанты» довольно минималистичны: со светлыми, прозрачными розовыми и телесными оттенками, отражающими нежность балетной обуви. Ярко-розовый цвет обычно используется на основе с омбре, чисто белым или розовым на кончиках ногтей.

Кстати, сделать такой маникюр вовсе несложно. Конечно же, можно пойти в салон, но и в домашних условиях с этой задачей можно справиться с помощью пресс-накладок. Используйте пилочку для ногтей, чтобы подпилить их до желаемой длины и закруглить края для создания вида пуанты.