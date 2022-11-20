Козероги, не надо себя ни с кем сравнивать: главные мантры знакам зодиака на неделю с 21 по 27 ноября

Начинается новая неделя ноября, которая является еще и последней осенней. Что же она принесет разным знакам зодиака? С 21 по 27 ноября свой гороскоп можно узнать по главным мантрам, которые укажут на все самое важное и нужное.

Овен, Телец, Близнецы и Рак

Для Овна с 21 по 27 ноября мантра гласит о том, что и этот трудный период нужно понять, что такова судьба, относиться ко всему очень спокойно и верить в то, что все пройдет. И в этом обязательно поможет Вселенная.

Ноябрь также непростой месяц и для Тельца, но главное изречение этой недели заключается в том, что высказывания людей вы можете слышать, но контролировать нет. Поэтому и не следует принимать их близко к сердцу и постоянно об этом думать.

А вот мантра Близнецов указывает на то, что Вселенная работает в их пользу. Эта неделя будет спокойной, и такое же состояние нужно сохранять в душе, так как все семь дней все будет в порядке.

Все знаки зодиака по –разному будут воспринимать те события, которые будут происходить на этой неделе. Но нужно Ракам принять все свои чувства, эмоции и мысли, ведь они помогают понять, чего же люди этого зодиакального знака желают получить от жизни.

Лев, Дева, Весы и Скорпион

Львам на этой неделе Вселенная рекомендует обратить внимание на свою жизнь, сделать ее красивой. А для этого нужно понять, как важен каждый жизненный миг, который приносит счастье. Каждый урок в жизни или любое событие на этой недели будет особенным. Не пропустите его! Наслаждайтесь красотой!

А вот Девам нужно понять, что за их жизнь несут ответственность только они. Реальность вокруг людей этого знака складывается из того, каковы их мысли и действия. Девы всегда могут иметь контроль над своей судьбой.

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Мантра Весов обращает внимание на то, что в жизни есть страх. И именно неудачи дают все необходимые жизненные уроки, которые позволяют изменить и менталитет.

Скорпионом нужно внимательно смотреть в действительность. Мантра советует обратить внимание не на то, что уже произошло, а на то, что происходит в данный момент, прямо сейчас.

Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы

А для Стрельцов на этой недели важной должна стать мысль о том, чтобы убрать из своей жизни все негативные мысли и боль. Сделать все так, чтобы была лишь только радость. Любовь должна стать опорой для этого.

Мантра Козерога указывает, что в жизни главное – это любовь в душе, которая помогает избежать всего. Все остальное просто не имеет уже никакого смысла, ведь она так глубоко живет в вашем сердце.

Водолею нужно поверить в том, что любовь всегда будет являться самым лучшим подарком в жизни, поэтому нужно открыться, убрать свой страх, и быть готовыми к любви каждый день. Нужно научиться отдавать ее и людям.

Мантра Рыб советует на этой неделе наконец-то открыться и излить душу тому, кого очень сильно любите. И даже, если вам кажется, что нет взаимности, нужно открыть сердце и объясниться.