 

Козероги, не надо себя ни с кем сравнивать: главные мантры знакам зодиака на неделю с 21 по 27 ноября

20.11.2022, 14:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Начинается новая неделя ноября, которая является еще и последней осенней. Что же она принесет разным знакам зодиака? С 21 по 27 ноября свой гороскоп можно узнать по главным мантрам, которые укажут на все самое важное и нужное.

Овен, Телец, Близнецы и Рак

Для Овна с 21 по 27 ноября мантра гласит о том, что и этот трудный период нужно понять, что такова судьба, относиться ко всему очень спокойно и верить в то, что все пройдет. И в этом обязательно поможет Вселенная.

Ноябрь также непростой месяц и для Тельца, но главное изречение этой недели заключается в том, что высказывания людей вы можете слышать, но контролировать нет. Поэтому и не следует принимать их близко к сердцу и постоянно об этом думать.

А вот мантра Близнецов указывает на то, что Вселенная работает в их пользу. Эта неделя будет спокойной, и такое же состояние нужно сохранять в душе, так как все семь дней все будет в порядке.

Все знаки зодиака по –разному будут воспринимать те события, которые будут происходить на этой неделе. Но нужно Ракам принять все свои чувства, эмоции и мысли, ведь они помогают понять, чего же люди этого зодиакального знака желают получить от жизни.

Лев, Дева, Весы и Скорпион

Львам на этой неделе Вселенная рекомендует обратить внимание на свою жизнь, сделать ее красивой. А для этого нужно понять, как важен каждый жизненный миг, который приносит счастье. Каждый урок в жизни или любое событие на этой недели будет особенным. Не пропустите его! Наслаждайтесь красотой!

А вот Девам нужно понять, что за их жизнь несут ответственность только они. Реальность вокруг людей этого знака складывается из того, каковы их мысли и действия. Девы всегда могут иметь контроль над своей судьбой.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Мантра Весов обращает внимание на то, что в жизни есть страх. И именно неудачи дают все необходимые жизненные уроки, которые позволяют изменить и менталитет.

Скорпионом нужно внимательно смотреть в действительность. Мантра советует обратить внимание не на то, что уже произошло, а на то, что происходит в данный момент, прямо сейчас.

Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы

А для Стрельцов на этой недели важной должна стать мысль о том, чтобы убрать из своей жизни все негативные мысли и боль. Сделать все так, чтобы была лишь только радость. Любовь должна стать опорой для этого.

Мантра Козерога указывает, что в жизни главное – это любовь в душе, которая помогает избежать всего. Все остальное просто не имеет уже никакого смысла, ведь она так глубоко живет в вашем сердце.

Водолею нужно поверить в том, что любовь всегда будет являться самым лучшим подарком в жизни, поэтому нужно открыться, убрать свой страх, и быть готовыми к любви каждый день. Нужно научиться отдавать ее и людям.

Мантра Рыб советует на этой неделе наконец-то открыться и излить душу тому, кого очень сильно любите. И даже, если вам кажется, что нет взаимности, нужно открыть сердце и объясниться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.21 / Коди Симпсон впервые прокомментировал расставание с Майли Сайрус

02.02.22 / Риск ишемического инсульта у молодых женщин оказался выше по сравнению с мужчинами

15.09.22 / Показ Tom Ford в Нью-Йорке: Мадонна с дочерью Лурдес и Кэти Холмс – в первом ряду, Белла и Джиджи Хадид – на подиуме

05.04.22 / “Не хотели исправлять много лет”: Екатерина Андреева раскрыла свой истинный возраст

28.03.22 / Весенние платья с цветочным принтом для веселого пикника, рок-концерта и других случаев жизни

19.10.22 / Фомин день: что нельзя делать 19 октября 2022 года

04.02.22 / Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России

18.03.21 / Технологические конгломераты ИИ Китая пытаются создать стандарты для всего мира

14.09.20 / Тайное путешествие мумии Ленина и покушения на нее

04.02.22 / Мнение: Россия забанила честное и независимое немецкое СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика