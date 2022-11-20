 

Райан Рейнольдс высказался о беременности Блейк Лайвли: “Нужно быть идиотом, чтобы сделать это 4 раза”

20.11.2022, 13:50, Разное
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Еще немного, и 35-летняя Блейк Лайвли снова станет мамой. Актриса беременна в четвертый и без стеснения демонстрирует это на красных дорожках. На днях она присоединилась к мужу Райану Рейнольдсу на премии American Cinematheque Awards и была совершенно очаровательна в летящем платье на бретельках в стиле бохо. Райан надеется, что на этот раз у них снова будет дочка, поскольку опыт воспитания девочек у актера уже имеется. А пока вся семья в томительном ожидании, звездный отец продолжает делиться семейными инсайтами.

Так, в недавнем интервью Entertainment Tonight актер рассказал, как их с Блейк дочери отнеслись к новой беременности мамы. А так же поразмышлял о тенденции на многодетность.

Дети в деле. Им нравится, что у нас появится еще один ребенок. Они к этому готовы. Волнуются? Конечно! Мы се очень взволнованны. Это будет безумием. Но, знаешь, нужно быть идиотом, чтобы сделать это четыре раза, если тебе это не нравится, – в своей ироничной манере заключил Райан.

О том, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз, стало известно в начале месяца. У пары уже есть три дочери — 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инес и 2-летняя Бетти. Напомним, что супруги познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились.

23 октября Райану Рейнольдсу исполнилось 46 лет. Этот день они с беременной Блейк провели в окружении семьи. 


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