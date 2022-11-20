 

“Дусю опять огулял”: Сын Елены Яковлевой показал пузатую невесту

20.11.2022, 13:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За его плечами есть неудачный брак и развод, но это не мешает мужчине мечтать о великом и верить в плодотворность чувств. Людям Денис Шальных предпочитает общество кошек, ведь от них гораздо больше понимания и взаимности. Елена Яковлева никогда не перечила любви сына к животным, поэтому даже во взрослом возрасте мужчина берет с них пример.

Так, недавно он восхитился парочкой диких кабанов, которых содержит некий блогер-зоозащитник. Звездный наследник опубликовал на личной странице видео с длинноносыми очаровашками. Оно было снято, когда у кабана Фунтика начался гон, и его партнерша Дуся забеременела.

Разместив ролик, Денис Шальных показал фанатам пузатую невесту Фунтика, которая ждет малышей. Возможно, сын Елены Яковлевой рассматривал счастливых кабанов, представляя, что тоже станет папой.

“Ну как у нас без нашего Фунтика. Вот он Дусю опять огулял”, — говорит автор ролика.

Но кабаны кабанами, а Денис явно забросил заботу о своей личной жизни. В ноябре мужчине исполнилось 30 лет, а детей у него нет. Причину любитель животных пока не раскрывает: то ли рядом нет невесты, то ли Шальных боится сделать решительный шаг. 61-летняя Елена Яковлева наверняка мечтает о внуках.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07.22 / Скандалы: Сертификат без самолёта

17.08.22 / Мнение: Прогноз снижения ВВП от ЦБ, промпарки для малого бизнеса и рост поставок оборудования из ЕС

22.08.20 / Минздрав: Вакцина от коронавируса будет бесплатной при условии оплаты добровольного сбора

29.07.22 / С 2011 года в Москве построили 14 футбольных полей

16.04.22 / Николь Кидман моет волосы соком, а Сальма Хайек не умывается по утрам: экзотические секреты красоты голливудских звезд

11.11.22 / Сергей Лазарев раскритиковал вокальные данные Бритни Спирс

29.12.21 / Собянин рассказал о благоустройстве знаковых мест и парков у Волоколамского шоссе

19.01.22 / Кожура цитрусовых помогает снизить высокий холестерин

22.12.20 / Пленники темных сил: История из Шотландии, где сжигали людей, живших в доме с полтергейстом

29.11.21 / Силовики задержали группу хакеров, полгода перечислявших зарплаты депутатов Госдумы на карточки пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика