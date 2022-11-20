«Не могу больше слушать русских» – постпред США в Совбезе ООН ушла в запой после общения с Василием Небензя

Последние три заседания Совета безопасности ООН прошли без постоянного представителя США Линды Томас-Гринфилд, которая перестала выходить на работу 25 октября.

По данным газеты The New York Times, дипломат не заболела, как об этом заявил официальный представитель Госдепа, а ушла в запой после разговора с российским постпредом в организации Василием Небензей.

– Линда в молодости любила выпить, но после назначения в ООН окончательно завязала с алкоголем. 25 октября она сначала выслушала речь Небензи, потом они поговорили в кулуарах. Больше её на рабочем месте никто не видел, – рассказал источник издания в аппарате постпреда США в Совбезе.

Журналистам удалось выяснить, что 18 ноября в полицию Нью-Йорка обратился секретарь Томас-Гринфилд, который сообщил о пропаже своего руководителя. Через два дня правоохранителям удалось найти постпреда в одном из городских притонов в невменяемом состоянии. Дипломата госпитализировали в Центральную больницу Нью-Йорка, где ей был поставлен диагноз – алкогольный абстинентный синдром.

– Томас-Гринфилд сразу же после беседы с Небензя отправилась в бар, на следующий день продолжила. Всю неделю она жаловалась собутыльникам на русских, говорила, что больше не может их слушать, – сообщил The New York Times анонимный источник в нью-йоркской полиции.

В настоящий момент состояние постпреда не вызывает опасений у врачей, она полностью вышла из запоя и сможет уже через неделю вернуться к работе.

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