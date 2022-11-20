ChromeOS Flex – неделя использования

По заявлениям разработчиков, ChromeOS Flex позволяет буквально вдохнуть новую жизнь в технически устаревший компьютер или даже MacBook десятилетней давности.

Основанная на облачных технологиях, новая операционная система от Google предлагает быструю работу на слабом железе, а ещё она чрезвычайно легко устанавливается — процесс занимает всего около 30 минут с учётом создания загрузочного USB-накопителя (с Live USB не более пяти минут).

На первый взгляд можно предположить, что ChromeOS (операционная система на «хромбуках») и ChromeOS Flex одинаковы, но это далеко не так. Дизайн во многом идентичен, кодовая база тоже, но в то же время есть ньюансы.

Я установил ChromeOS Flex на свой достаточно старый компьютер и все на удивление заработало. И сразу отмечу – Linux никогда не пользовался – ни один из дистрибутивов мне не нравится визуально… уж простите разработчики.

Сначала ОС протестировал в режиме Live USB, в целом понравилось, но так как подсистема Linux на флешке устанавливаться не хотела, решился и снес Windows.

Интерфейс ChromeOS Flex более чем понятен. Структура рабочего окружения и основные элементы управления выглядят в хорошем смысле минималистичено. Дизайн повторяет Windows 11, МacOS и, конечно, Android. Разумеется есть «Темная тема».

Например, здесь точно такая же панель задач с иконками закреплённых и запущенных приложений по центру, собственный аналог меню «Пуск» и давно привычные быстрые настройки с круглыми кнопками и встроенными уведомлениями. Все иконки и подавляющая часть программных составляющих симметричные и выполнены в круглой форме. Стилистика уведомлений визуально позаимствована из Android.

Меню приложений максимально упрощено и открывается в виде всплывающего окна слева (ранее в Chrome OS Flex был менее логичный полноэкранный вариант в стиле Launchpad из Mac). Оно содержит только сами ярлыки, рекомендации на основе часто используемого (вынесены отдельно в верхней части) и поисковую строку. Поиск, помимо установленных приложений, позволяет находить файлы на компьютере и в облаке «Google Диска», открывать конкретные настройки и выполнять запросы сразу с выходом в интернет. Сетка иконок редактируется — по умолчанию 5 иконок в ширину, но вы можете расставить их в комфортном порядке. Автоматической сортировки по типу и категории нет, но можно сортировать по цвет и имени. Если нужно сразу попасть в настройки приложения или удалить его, в панели запуска имеются соответствующие опции.

В правом нижнем углу рабочего стола находится календарь, совмещённый с быстрыми настройками. Там вы найдёте управление подключениями Wi-Fi и Bluetooth, регуляторы громкости и яркости, режим «Не беспокоить» для уведомлений, ночной свет и тёмную тему — всё настраивается банально в пару нажатий. Помимо прочего, тут же представлены инструменты для мгновенного начала записи экрана, передачи контента на устройства поблизости по технологии «Обмен с окружением» (Nearby Share), блокировки компьютера, завершения работы и смены пользователя. Панель умеет уменьшаться: в компактном виде остаётся всего пять первых кнопок, зато появляется дополнительное место для отображения уведомлений

Все встроенные в ОС сервисы Google могут работать без подключения к интернету.

Чем Flex отличается от оригинальной ChromeOS:

– Нет поддержки Google Play и Android. Это главный недостаток ChromeOS Flex — система изначально не умеет работать с Android-приложениями. В вашем распоряжении только фирменный набор сервисов Google и веб-приложения, функционирующие преимущественно от интернет-соединения. Магазин Google Play среди них, к сожалению, не предлагается, но есть свой – Chrome .

– Пока забудьте о виртуальных машинах. На компьютере с ChromeOS Flex не получится запустить, например, Windows через виртуализацию Parallels Desktop, как можно в полноценной Chrome OS – но вроде в будущем будет. Кроме того, учтите, что Flex устанавливается на жёсткий диск единолично, бесследно стирая все существующие данные с него (даже запись загрузчика), и не совместима с дуалбут-режимом.

– BIOS/UEFI не обновляется автоматически. В отличие от оригинальной ChromeOS, компьютеры с Flex не могут управлять и автоматически обновлять прошивку BIOS/UEFI в определённое время. Вместо этого ОС предназначены собственные обновления с нововведениями, улучшениями безопасности и исправлениями ошибок. Они выходят примерно каждые 2-4 недели и весят от 50 МБ до 1 000 МБ.

– Отказ от некоторого оборудования и портов. Аппаратные возможности компьютеров, доступные на Windows, macOS и Linux, в ChromeOS Flex могут работать нестабильно или не работать напрочь. Согласно списку Google, компания не проводит тестирования и не занимается налаживанием поддержки CD/DVD-приводов, сканеров отпечатков пальцев, портов FireWire, инфракрасных камер и камер с распознаванием лиц, проприетарных разъёмов и док-станций, стилусов и стандарта передачи данных Thunderbolt. USB-С и mini-DisplayPort могут работать в качестве портов USB 3/4 и DisplayPort соответственно, но без производительности Thunderbolt, даже если она имеется.

Однако ряд недостатков ОС компенсируется наличием среды разработки Linux. В ней можно устанавливать практически все приложения, которые есть для этой операционной системы.

В частности, установил последний WPS Office (русификацию пришлось делать вручную, но это оказалось легко, а вот с русификацией свежего LibreOffice разобраться не смог – по умолчанию оба пакета идут на английском языке), Visual Studio Code вместо любимого Brackets (его Linux версия давно не поддерживается), ftp-клиент FileZilla и qBittorrent.

В качестве дополнительных офисных програм установил через Linux OnlyOffice (хороший пакет с полной поддержкой русского языка, но с устаревшим дизайном) и через магазин приложений от Google – Microsoft 365 (Office 365 – работает только в режиме онлайн) и Gravit Designer.

Все программы Linux во Flex запускаются в отдельном контейнере и напрямую с основной ОС не взаимодействуют – ну, во всяком случае я так понял. По этой причине, все созданные или скачанные файлы в вышеупомянутой подсистеме сохраняются в папке Файлы Linux. Впрочем, они доступны для копирования, редактирования и т.д. для всех программ и приложений в независимости, от системы которой вы сейчас используете. То есть, открыть документ вы можете хоть в Google Docs, хоть в WPS Office.

После недели активного использования ChromeOS Flex в целом системой остался более чем доволен и пока выявил только пару небольших проблем:

– Несколько раз компьютер самопроизвольно переключался (возможно возникает какой-то конфликт между приложениями Linux и Flex), но при этом никаких проблем не возникало – ОС очень быстро перезагружалась и сразу предлагала открыть все программы и документы, которые использовались перед выключением. И они открывались «махом», без какого-либо «восстановления / проверки на целостность». Вероятно, это связано с тем, что все настройки (программы, документы и т.д.) в режиме онлайн синхронизируются с облаком (но в «Google Диск» этого не видно).

– Так и не смог разобраться как добавить смену клавиатуры в использовании Linux. Знаю, как это делается в стандартных дистрибутивах, но в случае работы Linux как подсистемы, не разобрался. Так что переключаю язык с использованием дополнительной клавиши – сначала Windows (вызов главного меню), затем Ctrl + пробел.