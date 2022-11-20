 

Как омолодить руки: делаем домашнюю маску из лимона и меда

20.11.2022, 12:55, Разное
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Многие женщины жалуются на сухость и некрасивый вид рук. Нередко они тщательно ухаживают за лицом, шеей и декольте, но не уделяют должного внимания рукам. Это серьезная ошибка, потому что со временем руки могут выглядеть неухоженными и старыми, а ведь они всегда на виду.

Кожа рук очень нежная и так же, как и лицо, подвержена вредному воздействию внешних факторов, поэтому в повседневном уходе им следует уделять особое внимание. Это именно та часть тела, которая больше всего выдает возраст. Поэтому нельзя забывать о регулярном увлажнении. Осенью и зимой руки особенно склонны к чрезмерной сухости. Иногда одного увлажняющего крема недостаточно, и потребуются дополнительные процедуры. Однако совсем не нужно тратить на них целое состояние.

Как беречь кожу рук

Чтобы ваши руки хорошо выглядели долгие годы, их нужно беречь: надевать резиновые перчатки, чтобы защитить их от моющих средств, осенью, когда температура начинает опускаться ниже 10 градусов тепла, носить хлопчатобумажные или кожаные перчатки. Холодный воздух может повредить тонкую кожу рук.

Домашняя маска для омоложения рук

Домашняя косметика предназначена для ухода за кожей лица, тела и рук. Эффект натуральных средств бесценен, они испытаны временем и используется веками.

Предлагаем приготовить домашнюю маску для рук, благодаря которой можно увлажнить и напитать ладони, а заодно сэкономить немало денег. Дорогие процедуры в салонах красоты будут не нужны.

Ингредиенты: две столовые ложки пищевой соды; ложка лимонного сока; четыре столовые ложки меда.

Способ приготовления и использования:

Все ингредиенты нужно смешать, чтобы получилась однородная паста. Затем нанести маску на руки. Можно надеть тонкие перчатки. Подождите 20 минут. По истечении этого времени смыть теплой водой.


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