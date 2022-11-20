 

Строгая красота: княгиня Шарлен вместе с мужем и детьми на праздновании Национального дня Монако

20.11.2022, 12:25, Разное
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Княгиня Монако Шарлен вместе с детьми, двойняшками Жаком и Габриэллой, которым вот-от исполнится 8 лет, присоединилась к своему мужу принцу Альберу II на праздничных мероприятиях, приуроченных к Национальному дню Монако, известному так же, как День князя.

На главном княжеском мероприятии  Шарлен появилась безупречном белоснежном пальто с глухим воротом французского бренда Akris. Контрастными деталями образа стали черный свитер, черная широкополая шляпа-таблетка Stephen Jones и перчатки. Еще один заметный элемент –  фамильная бриллиантовая брошь Van Cleef & Arpels – блестел у принцессы на груди. В этом одеянии Шарлен смотрелась очень величественно и немного напоминала папу римского.

Наследники  монакского престола тоже были в торжественных нарядах. Габриэлла была в длинном красном пальто с черной шляпкой, а Жак в военной форме. В своем официальном профиле в соцсетях Шарлен поделилась фото близнецов с мероприятия, и восторженные комментарии не заставили себя долго ждать.

Все в отца и мать. Слишком мило!

Красотка! На этой фотографии у Габриэллы такая же улыбка как у ее мамы, а еще она немножко похожа на Грейс Келли.

Они такие очаровательные!

Милые детки, прям видно, какие они счастливые! – писали пользователи соцсетей.

Напомним, что весь минувший год Шарлен боролась за свое здоровье. Сначала она перенесла тяжелую ушную инфекцию, а затем заразилась нашумевшим COVID-19. Поэтому каждый новый выход княгини в приподнятом настроении и отличной форме неизменно радует поклонников королевской семьи Монако по всему миру.


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