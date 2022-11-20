“Вот это я понимаю!”: разделившая постель с другом Андреева рискнула на интим без обязательств

Екатерина Андреева, как мы все узнали в последнее время – та еще шалунья: то пустится в одиночку в путешествие на другой конец света, то – засветит в интернете близость с индусом. И, с каждым постом, опубликованным в личном блоге, она как будто шагает все дальше в мир пикантного контента.

Накануне Екатерина Андреева поделилась видео, на котором она рискнула на интим со своим другом. Прикосновения его спускались все ниже и ниже, пока Екатерина чуть ли не постанывала от удовольствия. Куда же смотрит ее муж?!

Не переживайте, все в порядке: другом, который делал Екатерине массаж, оказался ее кот Руни. Очевидно, что телеведущая прилегла отдохнуть вместе со своим питомцем. А он, в свою очередь, решил выразить свою любовь к хозяйке, разделившей с ним постель, помяв ее пушистыми лапками.

“Ты бесплатный массажист? Так правильно массируешь, стараешься. Молодец. Вот это я понимаю, дружок. Настоящий дружок! Спасибо, мой дорогой!” – благодарила своего питомца Екатерина Андреева, пока тот мял ей низ живота.

Массаж, к слову, получился без обязательств: кот, закончив импровизированный сеанс, спрыгнул с живота Екатерины Андреевой и ускакал по своим делам. Не попросил, как это обычно бывает, ответной ласки или лакомства.