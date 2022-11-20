 

Тело пропавшей Дубцовой нашли в воде

20.11.2022, 12:20, Разное
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Поклонники знаменитой артистки долго били тревогу — она перестала выходить на связь в телеграм-канале. С 15 ноября от нее было ни слуху ни духу, как вдруг 20 ноября тело нашли в воде. В блоге Ирины Дубцовой появилось видео из Тайланда.

На ролике брюнетка умиротворенно плавает в бассейне на фоне природных красот. В кадр попали и белоснежные облака, отражающиеся в воде. “Приветики из Тая! Такие гастроли тоже бывают”, — добавила к публикации пропавшая певица.

Благодаря другим соцсетям, стало известно, что брюнетка перенесла изнурительный перелет длиной почти в 9 часов. А когда прямо-таки отмучилась, пришла пора ехать из аэропорта в отель. И хотя работа в комплексе с мини-отпуском выглядит заманчиво, акклиматизацию еще никто не отменял. Ирина Дубцова еще адаптируется к резкой смене температурного режима.

Пользователи Сети слегка позавидовали положению певицы. Исполнительница хита “О нем” ускользнула из холодной Москвы на край света, где зимняя обувь в принципе никогда не нужна.

“Как там тепло, а у нас в Хабаровске снег уже лежит”, “Доброе утро. Вот это релакс”, “Отдыхать тоже нужно”, “Да ну, не верю”, — такие комментарии получила Ирина Дубцова в телеграм-канале.


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