Не звони мне, не звони – Личное мнение

Вместо того, чтобы по моему совету сгонять в санаторий к мужу и воссоединиться, Кристина Асмус изо всех сил строит жизнь.

Какую именно — профессиональную или личную — пока не совсем понятно. Но очевидно, что зрители в зале помешали большой актрисе.



Фото: Соцсети

Пока Кристина целовалась на сцене, у зрителей звонили телефоны в зале.

Нет, тут я Асмус очень даже хорошо понимаю и сопереживаю. Она вытащила на сцену парня, целуется с ним по сценарию, а звонки в зале отвлекают от счастья и портят момент.

«Как меня [замучили] зрители, которые не отключают мобильные телефоны. Просто сил нет. И главное, зазвонил у кого-то. Ну, проверь ты свой… Нет, он раз 15 у разных людей пиликал»

И если бы ещё эти нежности у Асмус были не только на сцене, но и в реальной жизни, отвлекающие звонки можно было бы не заметить. Но тут — в самом деле мешают! Мужик наконец рядом, не отвлекайте!

Сначала я хотела посочувствовать Асмус. Но потом вспомнила, что я ведь тоже большой театрал! В том смысле, что люблю театр, хожу на спектакли часто, и вот такое личное наблюдение — телефоны в зале звонят, когда постановка не удалась.

Вот когда на сцене Алиса Фрейндлих, ни разу я не слышала звонков в зале.

Кристин, мне кажется, это повод задуматься над ситуацией. Может, не зритель виноват, а тебе бы что-нибудь изменить в подходе?

Ну, например, не путать личную жизнь и игру на сцене. Успокоиться уже, что нет мужика. А если мужик всё-таки есть, то зачем же его тащить на сцену? Разделяй, в общем, Мельпомену и Афродиту.

У вас был служебный роман? Чем дело кончилось — застукали и всё пропало?

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