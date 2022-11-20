 

Заснеженные дороги обернулись для петербургских водителей авариями

20.11.2022, 12:00, Разное
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В Санкт-Петербурге 19 ноября выпал снег, который коммунальщики города не смогли вовремя убрать. Это привело к серии так называемых «сезонных» ДТП. Вновь команда губернатора Александра Беглова не подготовила городские профильные службы к погодным вызовам.

Примечательно, что о вчерашнем снегопаде метеорологи сообщили заранее. Несмотря на это, тематические локальные паблики «ВКонтакте» и Telegram-каналы просто забиты печальными сообщениями о «погодных» авариях на трассах и магистралях Северной столицы.

Все последние годы Петербург постоянно сталкивается с последствиями «снежного коллапса». Подведомственные Смольному службы не могут наладить качественную уборку снега и наледи, и обработку дорожного полотна автодорог специальными антигололедными растворами.

Ранее в петербургской прессе написали, что утренний снегопад, обрушившийся на город 15 ноября, также обернулся рядом ДТП. 


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