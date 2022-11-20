 

Россия конфискует доменные имена Google за долги в рамках банкротства корпорации

20.11.2022, 11:33, Разное
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В качестве компенсации задолженности компании Google перед российским государством ее ресурсы будут конфискованы – такое решение принял районный суд в Москве.

Это стало возможным благодаря передаче ее российских доменных имен под управление российского государства.

Санкции против РоссииВ Федеральной службе судебных приставов объяснили, что единственным ценным ресурсом Google на территории РФ являются её доменные адреса в зоне .ru. С целью их конфискации было открыто исполнительное производство.

Окончательная передача ресурсов произойдёт к концу 2022 года. Возможных проблем при передаче национальных доменов компании не будет, поскольку они управляются с территории страны, но для обеспечения работоспособности иностранных доменных имён придется использовать суверенные сертификаты НУЦ. Это позволит обеспечить бесшовную интеграцию российских информационных систем, которые заменят ресурсы банкрота – вместо YouTube будет открываться RuTube, вместо Google Play – RuStore, и так далее.

– Мы передадим доменные имена Google на аукцион, в котором примут участие компании, пострадавшие в результате её деятельности. Граждане, выполнившие обязательные рекомендации федерального портала Госуслуг по установке национальных сертификатов, не заметят никакой разницы, смогут дальше продолжать пользоваться привычными ресурсами, – сообщили в Минцифре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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