Россия конфискует доменные имена Google за долги в рамках банкротства корпорации

В качестве компенсации задолженности компании Google перед российским государством ее ресурсы будут конфискованы – такое решение принял районный суд в Москве.

Это стало возможным благодаря передаче ее российских доменных имен под управление российского государства.

В Федеральной службе судебных приставов объяснили, что единственным ценным ресурсом Google на территории РФ являются её доменные адреса в зоне .ru. С целью их конфискации было открыто исполнительное производство.

Окончательная передача ресурсов произойдёт к концу 2022 года. Возможных проблем при передаче национальных доменов компании не будет, поскольку они управляются с территории страны, но для обеспечения работоспособности иностранных доменных имён придется использовать суверенные сертификаты НУЦ. Это позволит обеспечить бесшовную интеграцию российских информационных систем, которые заменят ресурсы банкрота – вместо YouTube будет открываться RuTube, вместо Google Play – RuStore, и так далее.

– Мы передадим доменные имена Google на аукцион, в котором примут участие компании, пострадавшие в результате её деятельности. Граждане, выполнившие обязательные рекомендации федерального портала Госуслуг по установке национальных сертификатов, не заметят никакой разницы, смогут дальше продолжать пользоваться привычными ресурсами, – сообщили в Минцифре.

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