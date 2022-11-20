Ольга Серябкина в белоснежном облегающем платье представила клип на песню «Эта зима»

Ольга Серябкина представила свой новый черно-белый клип на очередную композицию. В ролике, снятом на песню «Эта зима», 37-летняя певица предстала в белоснежном облегающем платье.

Единственная бессменная солистка girls-бэнда SEREBRO в период с 2006 по 2019 год Ольга Серябкина выпустила новый клип. Ролик на песню «Эта зима» был снят в монохромном формате. Черно-белое видео артистка представила публике в Сети на собственном YouTube-канале. Работа участницы «Евровидения 2007» вызвала ажиотаж у многолетних поклонников ее творчества.

Для нового клипа Ольга Серябкина выбрала эффектно подчеркивающее ее стройную фигуру платье белоснежного цвета с глубоким декольте. При этом сама артистка находится в белом шатре, что еще больше подчеркивает ее образ. В кадре певица танцует, демонстрируя пластичность и хорошую физическую форму.

Стоит отметить, что для многих фанатов 37-летней поп-дивы очередной ролик Серябкиной стал приятной неожиданностью. Ведь в ноябре прошлого года артистка стала мамой. Сегодня ее первенцу, сыну Луке исполняется ровно год, мальчика певица родила в браке с Георгием Начкебией. Замуж за бывшего концертного директора и сотрудника лейбла Макса Фадеева MALFA певица вышла в 2020 году.