Психолог рассказала о послеродовой депрессии Юлии Ефременковой

Клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко пояснила о послеродовой депрессии Юлии Ефременковой. Эксперт объяснила причины возникновения подобного состояния у звезды «Дома-2».

34-летняя Юлия Ефременкова развелась с первым супругом в 2016 году, при этом сохранив дружеские отношения. В конце прошлого года, взяв в ипотеку жилье в столице, участница «Дома-2» переехала в квартиру вместе с новым избранником. Уроженец Конго Мондезир Свет-Амур также участвовал в телестройке, именно там и начался их роман. В мае Ефременкова объявила о том, что ждет ребенка. В конце сентября селебрити родила двоих близняшек. Однако появление двоих сыновей стало не только радостным событием в семье, но и настоящим испытанием, вызвав у молодой мамы послеродовую депрессию. Подобное состояние, считает психолог Екатерина Клименко, не является редкостью для рожениц.

Стоит отметить, что проблемы у Юлии Ефременковой появились еще перед родами. В августе ведущая «Дома-2» пояснила фолловерам своей страницы в соцсети об угрозе выкидыша. Из-за этого ее пришлось срочно госпитализировать, чтобы сохранить плод. На роды поддержать возлюбленную пришел и новоиспеченный отец. Однако из-за недоношенности младенцев медикам пришлось сохранять и их здоровье. Это еще более усугубило состояние звезды. По мнению Екатерины Клименко, о послеродовой депрессии Ефременковой свидетельствует и ее поведение. Сама болезнь влияет на способ мышления подверженных ее влиянию. Мозг пациентов с ПРД обрабатывает информацию в негативном ключе, что влечет за собой хронический стресс.

Молодая мама в таком состоянии постоянно находится в ожидании неприятностей или какого-либо подвоха. При этом, объясняет психолог, важно учитывать социальный фактор, при наличии признаков послеродовой депрессии следует избегать изоляции от общества. Также необходимо учитывать гормональную перестройку женского организма во время беременности, родов и после них. Относительно Юлии Ефременковой, то уже до рождения малышей в ее жизни были сложности с вынашиванием плода. Это также повлияло на участницу «Дома-2», вызвав целую цепочку негатива.

Екатерина Клименкова отмечает, что около 15 процентов рожениц сталкиваются с послеродовой депрессией. Заболевание проявляется в бессоннице или наоборот чрезмерной сонливостью, подавленностью, которая длится более двух недель. Также меняется аппетит, возникает тревожность, раздражительность и плаксивость. Чтобы облегчить протекание недуга, окружающим следует поддерживать молодую маму, причем не разово, а постоянно. Сама женщина, подверженная ПРД, также должна не ограничивать себя, не уходить в изоляцию, зацикливаясь на своих ощущениях.