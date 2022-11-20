Особенности футбола в зимний период

20 ноября начинается чемпионат мира в Катаре.

Вот и дождались. В воскресенье начнется захватывающее приключение лучших команд планеты на жарких и изумрудных ближневосточных полях. Когда 2 декабря 2010 года Зепп Блаттер в Цюрихе вытащил из конверта бумажку с надписью «RUSSIA-2018», многие жители на планете Земля обалдели и не поверили своим глазам. Когда же вслед за этим старичок в очках, широко раскрыв рот, предъявил публике квиток, на котором было еще более короткое сообщение — «QATAR-2022», немцев, англичан и разных прочих шведов и вовсе едва не хватил (или хватил?) кондратий. А американцев, соперничавших вместе с австралийцами и азиатами за право провести престижный турнир, можно было, что называется, уносить. Добила же всю футбольную семью Международная федерация тем, что после выборов перенесла турнир (понятно, по климатическим соображениям) с лета на зиму, вследствие чего всем участникам в нынешнем году пришлось перекраивать внутренний пятнистый календарь.

…Забавно, что сегодня товарищ Блаттер утверждает: «Проведение мундиаля в Катаре — большая ошибка. И я несу ответственность за тот выбор, так как являлся тогда президентом ФИФА. Но историю не изменить».

Правда, не уверен, что крутой швейцарец, отстраненный в 2015 году на шесть лет от футбольной деятельности за свои темные коррупционные фокусы, раскаялся. Думаю, в недалеком будущем мы узнаем все схемы и всех помощников, осуществивших чумовую «Операцию Катар».

Впрочем, сейчас нужно все равно играть в футбол. Он может помочь всем нам. Думаю, вы понимаете, о чем я. Как говорил великий и ужасный Диего Марадона, «мячик всегда должен оставаться чистым». И когда Блаттер нынче предлагает отстранить сборную Ирана от чемпионата мира, так как страна продает оружие в Россию, это раздражает и бесит. Потому что подобные меры и запреты ни на что не влияют в положительном плане.

Тех, для кого этот мячик — смысл существования, нельзя лишать ног и отправлять в офсайд из-за проступков их высокопоставленных соотечественников.

Зепп Блаттер. Фото: AP / TASS

Ребята в гетрах не отвечают за скудоумие чиновников и президентов, они не забирают жизни, а наоборот — дарят надежду. Ну вот не дали весной шанса сборной РФ в стыковых матчах пробиться в Катар. И что? Есть позитивные изменения и сдвиги? У кого? Где?

Политика с каждым годом все больше проникает в спорт и в футбол в частности. Напомню, что сказал в 2018 году тогдашний тренер сборной Германии Йоахим Лев перед путешествием в Москву: «Наше участие в РФ не означает, что мы солидарны с системой, режимом или правителем. Мне каждый день тяжело видеть все эти фотографии из Сирии… Мы всегда стоим за свои ценности: разнообразие, открытость, толерантность…»

Идеи толерантности щекочут сегодня и Катар. Сколько раз турнир-2022 пробовали отобрать у шейхов постфактум? «Пытали счастье» американцы и англичане, обвинявшие страну-организатора в том, что она ущемляет права женщин, выступает за традиционные ценности и мешает «расширению горизонтов» (читай: не позволяет развернуться людям нетрадиционной ориентации и прочим трансгендерным личностям). Ну ущемляет и мешает. Это их, катарское, дело! Вы в футбол играйте! И расцветайте потом, как хотите. Кто запрещает?

Но ведь надо же плюнуть в чужой колодец! И опять рулевой «бундестим» Ханс-Диттер Флик в авангарде: «В Катаре многое делают неправильно, если мы говорим о правах человека и устойчивом развитии. Отдавать праздничное шоу этому государству было никак нельзя!» А где, мистер тренер, все делают правильно?

Короче, атмосфера предстоящего карнавала, в котором сойдутся в едином танце прогрессивный Запад и консервативный Восток, приобретает цвет хаки.

Вот нынешнему главе ФИФА Джанни Инфантино, призвавшему «хотя бы на месяц прекратить огонь на Украине», стоит чуть-чуть поаплодировать. Чуть-чуть, потому что его все равно никто не услышит и не послушает.

Однако надо все равно играть в футбол! И наслаждаться. Ведь, вероятно, мы в последний раз увидим два тайма по сорок пять минут. Почему? Потому что английская забава потихоньку теряет популярность у поколения миллениалов, и боссы всех мастей всерьез намереваются сократить матч на треть. Новым фанатам трудно усидеть полтора часа, даже глядя на таких монстров, как Месси и Роналду, для которых этот мундиаль наверняка окажется прощальным. Как и для Суареса, Кавани, Мюллера, Нойера…

А в 2026-м 23-й по счету чемпионат пройдет в Мексике, Канаде и США. И там соберутся не 32, а 48 команд… И это будет, уверен, совсем другой футбол. Он и сейчас другой. Не такой, как в 1950-х, 1970-х, 1990-х и 2000-х. Но играть, повторю, все равно надо! И не за реальные и абстрактные ценности (футбол сам по себе ценность),

а ради всех тех, кто соберется на стадионах с кондиционерами и у экранов телевизоров в разных уголках земного шара.

Итак, «Новая» представляет 12 национальных команд, пользующихся, согласно многочисленным опросам, наибольшей симпатией у наших болельщиков, и у которых, согласно прогнозу букмекеров, отличные шансы на победу.

Если исходить из стоимости армий, то обливаться шампанским 18 декабря должны англичане, бразильцы или французы. Однако, как известно, точно бить по воротам деньги не умеют, а под Рождество и вовсе случаются настоящие чудеса. Особенно в Катаре.

Фото: ODD ANDERSEN / AFP / East NewsАНГЛИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок (по данным сайта www.transfermarkt.de): 1,26 млрд евро (самая ценная сборная), Фил Фоден (хавбек, 22 года) — 110 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата (по информации Finance Football): Гарет Саутгейт — 5,8 млн евро.

Минусы: вы помните, когда «львов», 56 лет не знающих успеха на планетарных форумах, выручал бы вратарь? Разве что в победном 1966-м… А еще англичане слабы в пробитии послематчевых пенальти.

Плюсы: талантливая британская молодежь (Беллингем, Маунт, Райс), да все друзья Пикфорда полны сил и желания дотянуться до мечты. На ЧМ-2018 был полуфинал, на Евро-2020 — финал. Пора бы!

Любопытный факт: 4 млн фунтов стерлингов обещает выплатить Футбольная ассоциация Англии тренеру Саутгейту в случае победы национальной команды на ЧМ-2022.

Котировки букмекеров (на итоговую победу): 8.

Цитата: «Мы впервые за долгое время едем на крутую ярмарку в статусе одного из фаворитов. Это другой уровень давления и ответственности. Но мы, уверен, напишем свою счастливую историю». (Гарри Кейн)

Выступления на чемпионатах мира (4 последних турнира): 2006-й — 1/4 финала, 2010-й — 1/8 финала, 2014-й — 4-е место в группе, 2018-й — полуфинал (4-е место).

БРАЗИЛИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 1,14 млрд евро, Винисиус Жуниор (вингер, 22 года) — 120 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Тите, 3,6 млн евро.

Минусы: «пентакампеоны», легко выигравшие отборочный этап, не всегда должным образом настраиваются на соперников ниже себя по классу.

Плюсы: в кои-то веки у кудесников мяча полный порядок в обороне: всего 10 пропущенных мячей в 28 последних матчах.

Любопытный факт: это единственная в мире команда, которая участвовала во всех финальных стадиях мундиалей и побеждала за пределами Старого Света.

Котировки букмекеров: 5 (главный претендент на победу в Катаре).

Цитата: «Буду финтить так, будто это мое последнее большое выступление». (Неймар)

Выступления на чемпионатах мира: 2006, 2010-й — 1/4 финала, 2014-й — полуфинал (4-е место), 2018-й — 1/4 финала.

ФРАНЦИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 1,08 млн евро, Килиан Мбаппе (форвард, 23 года) — 160 млн евро (самый ценный игрок среди всех участников).

Тренер и его годовая зарплата: Дидье Дешам, 3,8 млн евро.

Минусы: «мушкетерам» нужно защищать свой титул, а это сложнее, чем штурмовать вершину. К тому же из-за травм отряд лишился креативного Поля Погба и рабочей лошадки Нголо Канте. А еще есть проклятие чемпионов: с 2010 года никто из действующих победителей не выбирался из группы.

Плюсы: Les Bleus — самая опытная бригада мундиаля, а Килиан Мбаппе и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема находятся в отличной форме.

Любопытный факт: в 1958 году француз Жюст Фонтен на шведских полях забил в 6 матчах 13 мячей. Этот результат до сих пор считается бомбардирским рекордом пятнистых форумов.

Котировки букмекеров: 6,95.

Цитата: «Какой у меня настрой? Я пропустил предыдущий слет, да и вообще никогда не поднимал над головой Кубок мира. Значит, надо поднять!» (Карим Бензема)

Выступления на чемпионатах мира: 2006-й — серебро, 2010-й — 4-е место в группе, 2014-й — 1/4 финала, 2018-й — чемпион.

ПОРТУГАЛИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 937 млн евро, Рафаэл Леау (вингер, 23 года) — 85 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Фернанду Сантуш, 2,25 млн евро.

Минусы: у «селесао» очень неприятные соперники на групповом этапе — Уругвай, Гана, Южная Корея. И потому немолодой дружине придется серьезно выкладываться с первых же матчей.

Плюсы: «крестоносцы» — везучие ребята, а 37-летний КриРо уж точно напоследок вывернется наизнанку, чтобы завоевать самый главный мировой трофей.

Любопытный факт: для Криштиану Роналду, как и для Месси, предстоящий world cup станет пятым в карьере. Таким показателем могут похвастаться только три футболиста: мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, а также немец Лотар Матеус.

Котировки букмекеров: 13.

Цитата: «11 млн португальцев будут переживать за нас. Подвести их мы не имеем права». (Фернанду Сантуш)

Выступления на чемпионатах мира: 2006-й — полуфинал (4-е место), 2010-й — 1/8 финала, 2014-й — 3-е место в группе, 2018-й — 1/8 финала.

ИСПАНИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 902 млн евро, Педри (хавбек, 19 лет) — 100 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Луис Энрике, 1,15 млн евро.

Минусы: у «Красной фурии», утратившей былую легкость и переживающей смену поколений, нет лидера, а из старой золотой гвардии остался лишь Серхио Бускетс.

Плюсы: раскрепощенные испанцы, от которых не ждут подвигов, не покидают поле без забитых мячей.

Любопытный факт: в пиренейскую заявку попали семь игроков «Барселоны» и всего два представителя «Реала» (чемпиона страны и победителя Лиги чемпионов-2022).

Котировки букмекеров: 9,8.

Цитата: «Надеюсь, мы преподнесем сюрприз. Но если не получится, пусть на золотой пьедестал поднимутся Месси и Аргентина». (Педри)

Выступления на чемпионатах Европы: 2006-й — 1/8 финала, 2010-й — чемпион, 2014-й — 3-е место в группе, 2018-й — 1/8 финала.

ГЕРМАНИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 885 млн евро, Джамал Мусиала (хавбек, 19 лет) — 100 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Ханс-Диттер Флик, 6,5 млн евро (самый дорогой тренер на ЧМ-2022).

Минусы: «немецкая машина», заехав на подиум в 2014-м, забронзовела и утратила желание соревноваться по-настоящему. Вы не забыли, как их наказали в Казани южные корейцы 50 месяцев назад?..

Плюсы: «бундестим», обладая Каем Хавертцем, Лероем Сане и неувядающим Томасом Мюллером, способна задавить врага в любую погоду и в любых обстоятельствах.

Любопытный факт: немцы являются первыми авторами золотого дубля: в 1972 году они выиграли чемпионат Европы, а в 1974-м — мундиаль.

Котировки букмекеров: 9,8.

Цитата: «Лучше бы, чтобы в плей-офф Германия попала на Аргентину. У меня хорошая статистика в матчах против Месси, а вот против Роналду — не очень». (Томас Мюллер)

Выступления на чемпионатах мира: 2006, 2010-й — бронза, 2014-й — чемпион, 2018-й — 4-е место в группе.

Фото: DAVID GANNON / AFP / East News

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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