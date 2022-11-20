 

Участники COP27 согласовали создание фонда помощи развивающимся странам, страдающим от изменений климата

20.11.2022, 11:10, Разное
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Соглашение по созданию фонда «убытков и ущерба» для помощи развивающимся странам, страдающим от изменений климата, было воспринято как поворотный момент и важное событие в рамках серии саммитов COP, пишет The Guardian. Однако неясно, будут ли страны-загрязнители действительно платить за причиняемый вред, поскольку прямые юридические обязательства на них не налагаются, отмечает автор материала.


AP

Развивающиеся страны годами требовали от богатых государств финансовой поддержки в периоды засухи, лесных пожаров, во время наводнений и других климатических происшествий, с которыми Глобальный Юг сталкивается из-за выбросов парниковых газов, основной объём которых вырабатывается в наиболее зажиточных уголках мира. На саммите COP27 в Египте почти 200 стран согласились создать новый фонд «убытков и ущерба» — это историческая сделка, увенчавшая собой многолетние усилия поборников защиты климата и прав развивающихся стран, пишет The Guardian. «На африканской земле голос серьёзно пострадавших сообществ наконец-то был услышан», — написал в Twitter представитель Египта.

«Соглашение даёт надежду уязвимым сообществам по всему миру, которые борются за своё выживание в условиях климатического стресса. И придаёт некоторую убедительность переговорному процессу в рамках COP», — цитирует издание Шерри Рехман, министра по вопросам климата Пакистана — страны, пострадавшей от катастрофических наводнений в этом году. Развитые государства во главе с США долгое время блокировали идею создания такого фонда из-за опасений, что они будут нести юридическую ответственность за его обслуживание. Однако в новом соглашении чётко указано, что подобных обязательств не будет, а точные детали должны быть выработаны новым комитетом, который представит отчёт в следующем году.

«Отныне загрязнителям придётся платить за ущерб, который они причиняют, и нести ответственность перед людьми, которые сталкиваются с сильными штормами, разрушительными наводнениями и повышением уровня мирового океана» — отметил Харджит Сингх, глава отдела глобальной политической стратегии в Climate Action Network International. Создание фонда убытков и ущерба было воспринято как потенциально поворотный момент признания огромной несправедливости климатического кризиса, хотя и нет никаких гарантий, что развитые государства добровольно будут выделять деньги для стран, неспособных справиться с климатическими бедствиями. В 2009 году мировое сообщество договорилось, что к 2020 году богатые страны будут выделять развивающимся порядка $100 миллиардов ежегодно в рамках «климатического финансирования», но эти меры так и не были реализованы, напоминает The Guardian.


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