Мнение: Подарок на юбилей

Маск сделал подарок Байдену на 80-летний юбилей: разбанил аккаунт Трампа в Твиттере. Правда, сам Трамп уже заявлял, что не вернется в Твиттер, но это такая штука, что всё может измениться. Твиттер остается важнейшим коммуникационным каналом для глобальной политики.

Возникает довольно интересная ситуация: политическое пространство США быстрыми темпами приобретает стохастический вид. Хаосом это назвать нельзя, так как сохраняется структурность пространства, но оно перестало быть монолитным. Вместо двух четко структурированных субъектов, занимающих пространство официальной политики, возникает целый ряд новых акторов. Формально они продолжат играть по правилам, но одновременно бросают им вызов.

Трампа терпеть не могут демократы и их сторонники, но и в республиканской партии он не слишком в почете. Тем не менее, загнать обратно в маргинальное поле Трампа уже невозможно. Возникает и третья сила в лице Маска – при всем его явном тяготении к республиканской повестке назвать его сторонником республиканской партии сложно. И опять же – не высказывая политических амбиций (по меньшей мере пока), Маск уже влияет на политическую ситуацию в США хотя бы тем, что купил важнейший политический информационный ресурс – Твиттер.

Другой вопрос, чего он сможет добиться, чтобы взять этот ресурс под контроль – пока идет крайне жесткая борьба, и сказать, насколько ему удастся полностью овладеть ресурсом и сделать из него именно «третью силу» американской политики, нельзя. Но все действия Маска направлены сейчас именно в этом направлении.

Есть примерно год до того, как возникшая турбулентная ситуация потребует кристаллизации и создания новых структур, далее они должны будут включаться в президентскую гонку, которая явно будет еще более горячей, чем в 2020 году. Возникшая в республиканском лагере стохастическая картина как раз дает возможность такой переструктуризации. Демократы отстают, не желая менять свою структуру.

Любопытно здесь то, что ранее именно демократическая партия была более гибкой и опережала крайне консервативных республиканцев за счет креативных подходов. Сейчас все изменилось – сейчас консерваторами в подходах выглядят именно демократы, а вот республиканцы активно нащупывают новые формы и возможности для борьбы. Ну, и плюс Маск, который явно стремится занять позицию арбитра. И тот, и другой подходы имеют свои плюсы и минусы, поэтому кто окажется прав, будет понятно через два года.

Все это очень контрастирует с той мертвечиной, которая сегодня разлагается в российской политике (точнее, тем, что ею называется). Поэтому «там» есть все шансы, а «здесь» их еще только предстоит найти. И пока у нас на политическом поле будет кладбище во главе с живым трупом вождя, о шансах говорить не приходится.

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