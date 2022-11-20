 

Ева Мендес подтвердила, что вышла замуж за Райана Гослинга

20.11.2022, 11:05, Разное
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Разговоры о том, что Ева Мендес и Райан Гослинг женаты, ходят не первый год. Это и понятно – за 11 лет, что звезды вместе, у них родилось двое детей и наладился понятный обоим семейный быт. Штампы в паспорте в этом случае были логичным следующим шагом, который Ева и Райан, наконец, сделали. О своем новом статусе жены 48-летняя звезда “Форсажа” сначала намекнула новой татуировкой на запястье, а потом подтвердила это словами. Актриса появилась на шоу “Сегодня”, и в разговоре об Австралии, куда она приехала с семьей, чтобы принять участие  благотворительных мероприятиях, она назвала своего давнего возлюбленного мужем.

Все здесь такие гостеприимные, и мой муж Райан здесь, имы отлично проводим время, — сказала Мендес ведущим Карлу Стефановичу и Эллисон Лэнгдон.

Напомним, что Ева Мендес и Райан Гослинг вместе с 2012 года. Они познакомились на съемочной площадке фильма “Место под соснами” и почти сразу закрутили роман. Райан был очарован тем, с каким аппетитом Ева уплетала шоколад и кукурузу в перерывах, и, по собственным словам, был счастлив найти девушку, не изнуряющую себя диетами. 12 сентября 2014 года на свет появился первенец актеров – дочка Эсмеральда Аманда, а двумя годами позже, 10 мая 2016-го, у них родилась еще одна девочка – Аманда Ли. 

Впрочем, несмотря на не угасающую романтику в отношениях, Мендес и Гослинг не спешили идти к алтарю и никак не комментировали свою позицию. Хотя в сети ранее появились слухи о том, что они поженились еще в 2016 году. В 2014 году Ева оставила актерскую карьеру и посвятила себя семье и быту, а также поддерживает новые проекты Райана. Недавно она объяснила, почему больше не снимается в кино.


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