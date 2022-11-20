Военный историк – переговоры между Россией и Украиной неизбежны, но процесс урегулирования может длиться годами

Россия и Украина в настоящий момент не способны достичь своих целей военным путём, поэтому рано или поздно им придётся сесть за стол переговоров, пишет израильский военный историк Мартин ван Кревельд в статье для Die Welt. По мнению Кревельда, для достижения соглашения их участникам потребуются «как минимум месяцы, а может и годы». При этом боевые действия могут продолжиться, хоть и с перерывами и в меньших масштабах.



AP

В теории войны заканчиваются тогда, когда боеспособность побеждённой стороны падает до нуля, а победитель может делать всё, что ему заблагорассудится. Однако на практике многие войны, если не большинство, заканчиваются иначе. Когда война близится к концу и мало кто сомневается в её исходе, проигравший пытается выбить для себя наилучшие условия, в то время как у победителя может «возникнуть соблазн» сэкономить усилия и деньги и сберечь жизни военнослужащих. Бывает и так, что ситуация на фронте заходит в тупик. Это заставляет обе стороны задуматься о том, смогут ли они на самом деле достичь своих целей, и начать искать выход из сложившегося положения, что непременно приводит к переговорам, пишет израильский военный историк Мартин ван Кревельд.

Скорее всего, переговоры по урегулированию конфликта на Украине сначала будут вестись опосредованно, а затем и напрямую, считает историк. В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский не настроен садиться за стол переговоров с представителями Владимира Путина, не говоря уже о нём самом. Однако то, что сейчас Зеленский не хочет вступать в диалог с Путиным, не обязательно означает, что любые переговоры между Украиной и Россией автоматически исключены. В роли посредника могла бы выступить какая-нибудь международная организация, например ООН, или такая ​​страна, как Индия, которая в настоящее время не вовлечена в конфликт.

Учитывая многочисленность стран НАТО и тот факт, что у РФ не так много близких союзников, Путин, скорее всего, откажется от мирной конференции и будет настаивать на индивидуальных переговорах. В любом случае остальные участники формально останутся в стороне, хотя и могут попытаться повлиять на их ход.

По мнению ван Кревельда, сторонам почти наверняка потребуется очень много времени, чтобы прийти к соглашению. Минимум месяцы, а может и годы. В ходе переговоров боевые действия могут прекратиться, а могут и продолжиться, хоть и с перерывами и в меньших масштабах. Например, подобное происходило во время войны во Вьетнаме.

«С перспективы Москвы победа — что бы это слово ни значило — кажется далёкой, даже более отдалённой, чем в тот день», когда российские войска начали спецоперацию девять месяцев назад, пишет историк. Со стороны Украины, даже с учётом недавних побед Зеленского, провозглашённая им цель — вытеснить русских со всех территорий, занятых ими с 2014 года, — «не выглядит реалистичной». Поскольку решить проблему военным путём невозможно, весьма вероятно, что в конце концов будет найден какой-то компромисс. «Такой, который даст Украине многое из того, что она хочет, но вместе с тем позволит Путину завить о победе. Например, в виде заявления НАТО о том, что Украина не сможет вступить в эту организацию», — подытоживает ван Кревельд.