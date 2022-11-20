Сверкает обручальным кольцом: 80-летняя Алентова в белом наряде с букетом принимает поздравления

Несмотря на это, память о покойном супруге и любовь к нему не угасает. Актриса находит отдушину в работе, компенсируя личное горе забитым рабочим графиком. Вера Алентова по-прежнему востребованная и красивая женщина, и даже 80-летний возраст этому не помеха.

Недавно артистка появилась на торжественном мероприятии, где получила признание за лучшую женскую роль в спектакле “Мадам Рубинштейн”. Из первого ряда знаменитость вышла на сцену, где ей вручили почетную награду и красивый букет тюльпанов. Обаятельная знаменитость вернулась на свое место в зале с высоко поднятой головой и попала под прицелы камер.

Журналисты канала НТВ для программы “Ты не поверишь!” удачно засняли актрису во всей красе. Они запечатлели утонченный белый наряд звезды с дополнением черного и элегантную бижутерию. При этом они заметили, что Вера Алентова вопреки смерти Владимира Меньшова сверкает обручальным кольцом.