 

Ещё не рожавшим россиянкам аннулируют загранпаспорта

20.11.2022, 9:33, Разное
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Правительство одобрило комплекс мер по оптимизации и коррекции в демографической сфере. Среди прочего решено аннулировать заграничные паспорта россиянкам в возрасте до 40 лет, которые ещё не рожали.

Чиновники считают, что это стимулирует возвращаться сбежавших из страны граждан детородного возраста, исключит инциденты, когда гражданки РФ рожают для других стран, а также в целом снизит эмиграционный поток.

– Нередко возникает ситуация, когда акт деторождения происходит за пределами России и произведённая человекоединица получает гражданство другой страны, – пояснил источник. – Это значит, что она будет платить налоги в иностранном государстве, служить в армии иностранного государства, работать в компаниях иностранного государства. Конечно же, для нашей страны это недопустимо.

Новые ограничительные меры вступят в силу со следующего года – сейчас идёт согласование финального текста постановления.

В частности, авторы проекта сочли нужным уточнить, что ограничение распространяются только на нерожавших гражданок женского пола, а также снизили для них штраф за утрату документов с 9204 рублей до 6208 рублей (прибытие в страну с аннулированным загранпаспортом приравнивается к прибытию в страну без загранпаспорта).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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