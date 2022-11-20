Ещё не рожавшим россиянкам аннулируют загранпаспорта

Правительство одобрило комплекс мер по оптимизации и коррекции в демографической сфере. Среди прочего решено аннулировать заграничные паспорта россиянкам в возрасте до 40 лет, которые ещё не рожали.

Чиновники считают, что это стимулирует возвращаться сбежавших из страны граждан детородного возраста, исключит инциденты, когда гражданки РФ рожают для других стран, а также в целом снизит эмиграционный поток.

– Нередко возникает ситуация, когда акт деторождения происходит за пределами России и произведённая человекоединица получает гражданство другой страны, – пояснил источник. – Это значит, что она будет платить налоги в иностранном государстве, служить в армии иностранного государства, работать в компаниях иностранного государства. Конечно же, для нашей страны это недопустимо.

Новые ограничительные меры вступят в силу со следующего года – сейчас идёт согласование финального текста постановления.

В частности, авторы проекта сочли нужным уточнить, что ограничение распространяются только на нерожавших гражданок женского пола, а также снизили для них штраф за утрату документов с 9204 рублей до 6208 рублей (прибытие в страну с аннулированным загранпаспортом приравнивается к прибытию в страну без загранпаспорта).

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