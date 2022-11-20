Отбил жену у Крючкова и запретил дочке становиться актрисой: личная жизнь Михаила Ульянова

Михаил Ульянов по праву считается одним из самых ярких и узнаваемых советских артистов. Он сыграл множество запоминающихся ролей, построил блестящую карьеру в театре и кино и оставил значимый след в отечественном кинематографе. Кроме того, Михаилу Александровичу повезло на личном фронте. Артист счастливо женился на актрисе Алле

Парфаньяк, прожил с ней полвека и воспитал единственную дочь Елену. Однако личная жизнь Ульянова не всегда была простой и безоблачной.

Свою будущую супругу Михаил Ульянов впервые увидел по телевизору. В 1945 году на экраны вышел фильм “Небесный тихоход”, в котором Алла Парфаньяк сыграла молодую корреспондентку. Хрупкая и очаровательная актриса влюбила в себя зрителей с первого же эпизода. В их числе оказался и неизвестный в тот момент юноша из глухой сибирской деревни.

Спустя год, получив одобрение родителей, Ульянов решился перебраться в Москву. Он подал документы во все столичные вузы и прошел отбор в Щукинское училище. Однако о Парфаньяк, которая уже была звездой, бедный студент тогда не мог даже мечтать. К тому же, вскоре его жизни появилась одногруппница Нина

Нехлопоченко.

Окружающие были уверены, что этот роман приведет к свадьбе. Однако Нехлопоченко бросила возлюбленного ради другого. Ульянов тяжело переживал разрыв, даже не подозревая, какое одолжение ему сделала судьба. После окончания учебы актер попал в театр имени Вахтангова и встретился с той, в которую давно был влюблен.

Алла Парфаньяк была примой театра, мечтой многих мужчин и супругой знаменитого на весь Союз Николая Крючкова. Тем не менее актеру удалось покорить ее сердце. Ульянов упорно ухаживал за актрисой и буквально отбил ее у Крючкова. Вскоре влюбленные стали жить вместе и поженились. Артист как родного принял пасынка Колю, которого супруга родила в прошлом браке, а затем у пары появилась и общая дочь Елена.

Наследницу, как и любимую супругу, Михаил Ульянов всегда оберегал как самое ценное в своей жизни. Когда пришло время выбирать профессию, артист категорически запретил дочке становиться актрисой. Елене не раз предлагали роли, но она не решилась пойти против воли отца и стала художницей. К счастью, сейчас наследница актера ни о чем не жалеет.

С единственной супругой Михаил Александрович прожил вместе полвека. Артист буквально носил жену на руках, а та пожертвовала ради него своей карьерой. Когда у Ульянова начались проблемы со здоровьем, именно Парфаньяк ухаживала за ним и буквально заново учила ходить, а когда мужа не стало, продолжила разговаривать с ним, будто он был жив.