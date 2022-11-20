Короткие и волнистые: 10 модных идей стрижки боб, которые придадут объема волосам

Волнистый боб длиной до подбородка – модная короткая стрижка. Она придает волосам больше объема и движения. Такая прическа подходит женщинам с разной текстурой и типом шевелюры. В статье мы приведем 10 модных идей волнистой стрижки боб, которые сделают волосы более объемными.

Перевернутая волнистая стрижка

Перевернутый боб с волнистыми слоями подходит женщинам с густыми волосами. Эта стрижка убирает объем сзади, создавая ощущение легкости.

Если у вас круглое лицо, то попросите парикмахера сделать передний разрез под углом.

Если у вас от природы прямые волосы, то создайте волны с помощью плойки или щипцов.

С взъерошенным слоями и челкой

Боб с взъерошенными слоями и челкой – классическая стрижка, которая неподвластна времени. Она делает пышными даже очень тонкие пряди. Чтобы уложить волосы, вы можете высушить их естественным путем или использовать горячие инструменты.

С глубоким боковым пробором

Боковой пробор красиво смотрится на стрижке боб с тонкими слоями. Такая прическа особенно идет женщинам с круглым лицом, так как она вытягивает черты. Этот вариант прически универсален и не требует особого ухода.

С мягкими завитками

Если у вас тонкие волосы, то сделайте стрижку боб до подбородка с мягкими завитками. Она придаст больше пышности и текстуры вашей шевелюре. Для создания непринужденного образа уложите волосы так, чтобы они были немного растрепанными.

С блондинистым балаяжем

Украсьте свой образ сочетанием волнистого боба с блондинистым балаяжем. Стрижка до подбородка подходит женщинам с овальной и удлиненной формой лица. Круглолицым дамам следует добавить немного длины спереди. Комбинация боба со светлым балаяжем поможет вам создать идеальный современный образ.

Градуированный боб

Если вы ищете стрижку, не требующую особого ухода, то рассмотрите градуированный боб с волнами. Слои, вырезанные бритвой, уменьшат вес шевелюры и придадут больше объема и текстуры прядям на макушке.

Тупой боб с пышной челкой

Женщинам с тонкими волосами подойдет тупой боб с пышной челкой. А-образная линия среза создает иллюзию пышной шевелюры. Густая челка скроет морщинки на лбу и придаст образу больше индивидуальности.

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С растрепанными волнами

Стрижка боб длиной до подбородка подчеркивает контур лица. Если вы хотите попробовать ее новые версии, то рассмотрите вариант с растрепанными волнами. Такая слегка небрежная прическа придаст шевелюре больше текстуры.

Пляжные волны на коротких волосах

Боб с пляжными волнами подходит для тонких и средних волос. На такой шевелюре прическа долго держит идеальную форму. Для ухода за прядями используйте текстурирующий спрей и плойку.

Боб с боковой челкой на пурпурных волосах

Боб с боковой челкой выглядит очень эффектно в сочетании с окрашиванием в пурпурный цвет. Если у вас густые волосы, то парикмахеру придется сделать их прореживание, чтобы добиться идеальной формы стрижки.

Заключение

При выборе длины волнистого боба обратите внимания на особенности своего лица. Стрижка до подбородка подходит женщинам с красивой линией шеи и скул. Если у вас имеются провисания кожи в нижней части лица, то лучше выбрать более длинный вариант боба.