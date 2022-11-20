 

Орбан – европейские санкции — шаг к войне с Россией

20.11.2022, 5:43, Разное
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Европа поставляет Украине вооружения, тренирует украинских военных, вводит санкции. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ещё немного — и она станет одной из сторон конфликта. Он предупреждает, что Европа скатывается к войне с Россией, пишет Le Figaro.


AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Евросоюза против РФ — это «шаг по направлению к войне», пишет Le Figaro. «Если кто-то вмешивается экономически в военный конфликт, он занимает сторону», — заявил лидер во время традиционного интервью местным СМИ.

«Мало-помалу мы скатываемся к войне», — заявил он. Издание напоминает, что Орбан уже не впервые критикует европейские санкции, хотя Венгрия и согласилась с ними. Но Орбан обвиняет европейских партнёров в тяготах, с которыми приходится столкнуться венгерской экономике.

Экономика Венгрии в третьем квартале этого года сократилась по сравнению со вторым кварталом. Инфляция составляет более 20%, притом что в сфере продовольствия она доходит до 45%. Правительство запустило по этому вопросу «национальные консультации» и развесило афиши с подписью «Санкции Брюсселя нас разрушают».

Орбан заявил, что готов «сражаться» против принятия нового пакета санкций и сделать так, чтобы Венгрию они обошли стороной, поскольку она очень зависит от российских поставок газа.

«Мы сейчас поставляем разрушительные вооружения, мы тренируем украинских солдат на нашей территории, мы вводим санкции против энергетики. Мы становимся частью конфликта, — приводит Le Figaro слова Орбана. — В нас ещё не стреляют, но мы вот-вот станем воюющей стороной. Европа ведёт очень опасную игру».

 


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