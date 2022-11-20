Гглава немецкого МЧС сообщил об угрозе перебоев с электричеством этой зимой

Это зимой стоит ожидать перебоев с электричеством, заявил в интервью Die Welt глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер. Он пояснил, что речь идёт о региональных и временных отключениях, риск возникновения которых будет особенно высоким в январе и феврале. В связи с происходящим Тислер посоветовал гражданами ФРГ запасаться всем жизненно необходимым и ограничить потребление электричества и воды.



AP

«Прошедшие годы показали нам, что мы должны быть готовы к кризисным ситуациям, которых в действительности никто не ожидал», — заявил в интервью Die Welt глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер. Масштабная пандемия коронавируса, последствия боевых действий на Украине — «мы должны стать более быстрыми и гибкими в урегулировании кризисных ситуаций», настаивает он.

На фоне происходящего на Украине Тислер даже не исключает необходимости создания в Германии сил гражданской обороны: «Я не думаю, что в ближайшее время на немецкой территории будут идти боевые действия с использованием традиционного вооружения. Но даже, когда они идут в соседних странах, на нас это оказывает непосредственное влияние. На данный момент мы столкнулись с дефицитом энергии, ростом цен и угрозой перебоев с электричеством».

«Нам стоит исходить из того, что зимой будут перебои с электричеством, — подчеркнул Тислер. — Под ними я подразумеваю региональные и ограниченные по времени перебои в электроснабжении. При этом их причиной будет не только дефицит энергии, но и целенаправленные периодические отключения сетей поставщиками с целью защитить сети и не навредить общему снабжению. Но с января и февраля риск этого вырастет, так что мы исходим из того, что в некоторых местах в течение определённого времени будут происходить перебои в электроснабжении».

При этом не все немецкие земли к ним в должной степени подготовлены, подчеркнул он. Также глава немецкого аналога МЧС посетовал на то, что ещё несколько месяцев назад граждане ФРГ не осознавали необходимости подготовки к такого рода сценариям: «Всё потому, что за прошедшие десятилетия Германия пережила относительно мало тяжёлых кризисов. Но сейчас я замечаю, что многие люди чётче осознают возможные риски. Это результат боевых действий на Украине, роста цен на энергию и угрозы дефицита». В связи со сложившейся ситуацией Тислер рекомендует немцам запасаться всем жизненно необходимым, но без паники, так как угроза не так велика. Он также советует ограничить потребление электричества и воды.