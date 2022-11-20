Космополитичный проект в тель-авивском стиле запустили в Москве

Так, недавно на Большой Никитской открылось заведение под названием Ester, которое позиционирует себя как гастробистро в тель-авивском стиле, т.е. вполне космополитичное, актуальное и, что называется, модное.

За кухню отвечает Григорий Чунихин, а меню он постарался сделать узнаваемым, но все же не связанным строго привычными стереотипами. В нем не найти ни фалафеля, ни шакшуки, ни даже лепешек к закускам с стиле мезе, зато имеются, например, печеная свекла с хреном и лабне, птитим с гребешком и трюфелем, палтус с томатами и кейлом, а еще вареное молоко с грейпфрутом.

В качестве комплимента гостям предлагают маринованную цветную капусту с тахини и хлебом. К слову, это – единственный хлеб в меню, но при необходимости его, конечно, можно дозаказать.

На закуску стоит отведать пастрами с вялеными томатами и йогуртом, приправленный им же печеный чеснок с заатаром или буррату с анчоусами. Если с наступлением холодов хочется наваристого супа, то чечевичная похлебка с карри, сваренная на бараньем бульоне, будет в самый раз.

Самая простая версия птитима – с боттаргой и лимоном – выглядит вполне убедительно и, пожалуй, даже привлекательней более сложных версий – с крабом или тем же гребешком. Кстати, всю пасту здесь делают вручную.

В основном разделе определенно стоит обратить внимание на куриную печенку с хумусом и пореем, на томленую лопатку ягненка с нутом и томатами и на цветную капусту с тхиной и злаками.

Раздел десертов максимально лаконичен, но и сырный пирог с фисташками, и шоколадный трюфель с кардамоном станут отличным завершением обеда.

Средний счет – 2000 рублей.