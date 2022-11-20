Мнение: Упыри играют в танчики

Как получаются упыри? Вот Сергей Переслегин: на вид – исключительно благообразный, этакий добродушный степенный барин, говорит веско, не спеша – ему там на столе только еще самовара пузатого не хватает с баранками, для аутентичности; аттестует себя “философом”, как и Галковский, но при этом вовсе не так сильно, как последний, похож на прохиндея (бедный Галковский свою внешность “горбатого Димона с ЗиЛа” всю жизнь так и таскает на себе, как клеймо).

Переслегин всю жизнь путался в каких-то альтернативных реальностях, даже написал толстую книжку, в которой на четырехстах страницах на разные лады всё пытался выиграть Вторую Мировую за Германию Гитлера (я ее купил и, помню, пытался читать, но одолел где-то половину – очень уж скучно). Словом, он этакая разновидность шизоидного русского с отрезанной эмпатией, но сохранившейся интеллектуальной пытливостью: проснулся интерес к Гитлеру – и всё, готовый упырь. Впрочем, если бы вместо Гитлера интерес проснулся к Сталину – эффект, очевидно, был бы тот же.

В общем, философ Сергей упоённо “играет в танчики” – решил, что судьба ему преподнесла царский подарок, позволяет все же выиграть войну “за Гитлера” второй раз, только уже не в книге, а наяву, “по-настоящему”. Ух, ты!

Видно, как он наслаждается моментом, рассуждая, сколько еще людей надо убить с той и с другой стороны и “почему это неизбежно” – просто как сытый кот. Я уже приводил его видео пару недель назад, в которых он рассуждал про “полезность атаки на инфраструктуру” Украины, с типично шизоидной скрупулезностью подсчитывая, сколько тысяч и десятков тысяч мирных жителей “надо будет выморозить” – а потом еще, совсем уж постанывая от удовольствия, заверял аудиторию, что “победа России неизбежна”.

Нынешнее его выступление мне понравилось тем, что интонация сытого кота уже изменилась: в его мурчании стали всё отчетливее проступать визгливые помойные нотки. Само название чего стоит – “военное поражение России”! И дальше наш “философ” решается вовсе на крамолу – осмеливается подвергнуть критике принятый в РФ закон “О фейках про Вооруженные силы”: кот внезапно (на девятый месяц) прозрел и заявляет, что такая “защита армии от критики” фактически способствует тому, что никакие ошибки в управлении войсками не могут быть не то что исправлены, но даже названы, что создает в армии атмосферу безнаказанности!

Любитель “танчиков”, впрочем, прозрел только частично – дальше он все еще несет традиционный патриотический бред про “мобилизацию надо было провести в июне”, обещая, что в этом случае “был бы блицкриг”. Что никакого блицкрига не было бы, даже если б мобилизацию провели в январе – он, видимо, не сможет понять никогда. Как и то, что начало войны Россией автоматически означает ее проигрыш.

Показательны последующие наезды Переслегина на “олигархию”, от которой будто бы в нынешней РФ все беды, “потому что олигархия не хочет победы России”. Опять же – понять, что никакая победа России не нужна в России не то что “олигархии”, а вообще никому, поскольку в России в принципе отсутствует позитивный образ будущего, хоть с победой, хоть без – это наш “философ” тоже не в состоянии постичь.

Нет, в плане каких-то мыслей традиционно бедно и серо, что в общем обычно для нашего пейзажа. Единственное, что радует (и что опять-таки аутентично) – прорывающаяся русская тоска и уныние в интонациях упыря. Це – любо. Подломился он, почуял, что Гитлер опять не выиграет. И не зря он там, все еще не веря, постоянно повторяет: но ведь Россия намного сильнее!!

А не надо упиваться собственным скотством. Не в скотстве правда. Упыри не побеждают. Восходит солнце – и они сгорают к чертовой матери, вместе со своим самоваром. Останется только легкая вонь – и обугленные баранки.