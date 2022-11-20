Мнение: О (не)возможности победы Украины… В США начинают принимать реальность?

Американские военные неожиданно принялись хвалить российскую Армию. В открытую. Не стесняясь. Министр обороны США Ллойд Остин внезапно заявил, что «впечатлён» состоянием Вооружённых сил России. В том смысле, что оно оказалось значительно лучше, чем предполагали в Пентагоне. А генерал армии Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов #США, не просто заявил, что российская военная мощь не подорвана, но и поставил победу Украины, которую некоторые киевские военачальники уже запланировали на весну-лето следующего года, под огромный вопрос. Хуже того, назвал её «невозможной».

С чего бы вдруг такая щедрость?

«Вы знаете, у россиян огромная #армия и впечатляющие вооружения. Но это пока не помогло им одержать победу в жестокой кампании», — сказал Ллойд Остин на конференции в Канаде. Тем временем, в американских СМИ пытаются найти ответ на вопрос, почему же Россия вопреки всем прогнозам до сих пор не испытывает особых проблем ни с ракетами, которые «кончились» ещё в мае, ни со снарядами.

Ну и совсем огорошил Киев штабист Марк Мили. Нет, формально-то он начал за здравие: «Украинцы одерживали победу за победой, а русские каждый раз терпели неудачу. Они проиграли стратегически, они проиграли оперативно, и они

проиграли тактически». Но затем прямо заявил на пресс-

конференции в Пентагоне, что несмотря на все успехи, #Украина «вряд ли» сможет военным путём вытеснить Россию со всей «своей» территории. «Вероятность военной победы Украины – если мы подразумеваем под ней изгнание русских со всей Украины, включая Крым – невелика», — сказал генерал Милли. Впрочем, он не исключил, что «в политическом плане может быть найдено решение, при котором русские уйдут». Но мешает этому «компромиссу» то, что #Россия сейчас стоит на своём.

Комментируя эти слова, Иэн Бреммер, президент и основатель глобальной компании по оценке политических рисков Eurasia Group, отметил честно: «Правительство США теперь говорит вслух то, что все говорили в частном порядке в течение нескольких месяцев: полное удаление российских войск со всей территории Украины, включая #Крым, крайне маловероятно. И в какой-то момент переговоры станут лучшим вариантом». Да, при этом прозвучали все прежние оговорки о единстве союзников в поддержке Украины и об их стремлении создать для неё сильную переговорную позицию на поле боя. Тем не менее, в американском истеблишменте, похоже, разуверились в том, что эта позиция будет настолько «сильна», чтобы прогнуть Россию отказаться от «красных линий».

Складывается впечатление, что на Западе не очень знают, что делать дальше. Украина для него всё больше превращается в «чемодан без ручки», особенно после начала массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Смысл которых не в том, чтобы заставить жителей Одессы, Киева и Львова «немножко помёрзнуть» или деморализовать военных. Главная цель, помимо желания немножко дезорганизовать украинский тыл, осложнив снабжение ВСУ, увеличить для Запада расходы на гуманитарную поддержку Украины (возможно, за счёт «военного» бюджета) и снизить её ценность в качестве потенциального участника западных военных и политико-экономических объединений. Так, если раньше Украина поставляла электроэнергию в страны #ЕС и даже заявляла о готовности увеличить эти поставки, то теперь она прекратила экспорт для европейцев, а в перспективе уже речь заходит о том, как в целях стабилизации ОЭС Украины наладить импорт электроэнергии из стран Евросоюза. Абсолютные цифры возможных поставок пока невелики, но тенденция…

И также похоже, что западные планировщики в растерянности. Они подготовили несколько «блестящих планов» для разных сценариев развития ситуации, но ни один из них не сработал так, как планировалось.

Условно, «План А» подразумевал вербальные угрозы и демонстративные поставки оружия для ВСУ, чтобы заставить #Кремль отказаться от самой идеи спецоперации. «План Б», похоже, предусматривал, что мощнейшие экономические санкции вынудят Москву всё по-быстрому свернуть. А «План В» был разработан как раз на случай затягивания конфликта, и в его рамках Запад перешёл от поставок Stinger’ов и NLAW’ов к «ленд-лизу» широкого спектра военной техники, чтобы российское руководство ощутило всю горечь поражений и стало сговорчивей. Но «Плана Г» ни у кого, судя по всему, уже нет, а готовность западных стран поддерживать Киев на протяжении чуть ли не ближайшего десятилетия — например, ирано-иракская война шла 8 лет перед тем, как завершиться «боевой ничьей» — в условиях роста сопутствующих издержек уже очень многими ставится под сомнение.

Так что, генерал Марк Милли, заявляющий, что сейчас хороший шанс для поисков мирных решений, прав и переговоры неизбежны? А украинцы с такой реальностью согласятся?

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