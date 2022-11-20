CNN – Си Цзиньпин призвал не превращать Азию в арену соперничества сверхдержав

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высказался против попыток «развязать новую холодную войну», передаёт CNN. Китайский лидер также подчеркнул, что Азиатско-Тихоокеанский регион не является «задним двором» ни одной из стан, при этом прямо не указав ни на одно из государств, в том числе на США.



АР

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости отказа от конфронтации в Азии, предупредив о риске возникновения напряжённости сравни той, что была во время холодной войны, сообщает CNN.

В письменной речи, опубликованной перед открытием саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке в пятницу, председатель Китайской Народной Республики заявил, что хотел бы, чтобы его страну рассматривали в качестве движущей силы регионального единства.

В заявлении Си Цзиньпин также отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион не является «задним двором» ни одной из стран, призвав не превращать регион в «арену для соперничества крупных держав» и осудив «любые попытки политизировать и вооружать экономические и торговые отношения». «Ни народ, ни наше время никогда не допустят попыток развязать новую холодную войну», — заявил глава Китая, прямо не указывая на США.

В отдельном обращении к лидерам стран АТЭС в пятницу утром политик избрал более мягкий тон, призвав к стабильности, миру и развитию «более справедливого мирового порядка».

В пятницу лидеры и представители 21 страны с обеих сторон Тихого океана собрались в столице Таиланда на двухдневный саммит. В ходе саммита они обсудили, как лучше всего стимулировать экономический рост в регионе, который находится на линии разлома соперничества между США и Китаем и страдает от региональной напряжённости и последствий украинского конфликта.

Как отмечается на сайте телеканала, эти проблемы стали ощутимы в пятницу утром, когда Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в ходе второй провокации за два дня со стороны режима Ким Чен Ына. В кулуарах саммита вице-президент США Камала Харрис обсудила запуски с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

В ходе выступления в пятницу в рамках саммита Харрис указала на «глубокую заинтересованность» США в регионе и назвала Америку «сильным партнёром» для его стран и «основным двигателем глобального роста».

Не упоминая в своём обращении Китай, американский политик также пыталась продвигать американские инициативы по противодействию региональному влиянию Пекина, включая Индо-Тихоокеанскую экономическую рамочную программу, запущенную Вашингтоном в начале этого года, и Партнёрство по глобальной инфраструктуре и инвестициям. «США здесь, чтобы остаться», — приводит CNN слова вице-президента.

Несмотря на соперничество между США и Китаем, саммит АТЭС, также как саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммит «Большой двадцатки», стали возможностью разрядить растущую напряжённость в отношениях между двумя ведущими мировыми державами.

Как напоминает телеканал, в последние годы отношения Вашингтона и Пекина резко ухудшились на фоне конфликтов из-за Тайваня, российской спецоперации на Украине, Северной Кореи и ряда других вопросов. В августе, после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай запустил несколько ракет в воды острова и провёл военно-морские учения в его окрестностях.

Знаменательная встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в понедельник на Бали в рамках «Большой двадцатки» — первая встреча лидеров после вступления Байдена в должность — закончилась тем, что стороны договорились укреплять связи и сотрудничать по таким вопросам, как климат и продовольственная безопасность.

После приземления в Бангкоке в четверг китайский лидер встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, что стало первой встречей между лидерами двух азиатских стран почти за три года. Пекин и Токио призвали к расширению сотрудничества по спорным вопросам — от Тайваня до спорных островов в Восточно-Китайском море.