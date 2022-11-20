Le Figaro – эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в подготовке к чемпионату мира по футболу

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в организации чемпионата мира по футболу, пишет Le Figaro. Годом ранее Москва принимала участие в учениях по безопасности в преддверии спортивного мероприятия; кроме того, две страны наращивают двухсторонние связи, сообщается в статье.



AP

В пятницу в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил Россию за кооперацию в деле подготовки страны к проведению чемпионата мира по футболу. Российский лидер поздравил государство Персидского залива с организацией большого спортивного события, которое начнётся в воскресенье. Эмир Катара поблагодарил Владимира Путина за его слова и «высоко оценил сотрудничество с Россией в организации этого мероприятия мирового уровня», пишет Le Figaro.

Россия, организатор чемпионата мира по футболу 2018 года, была исключена из нынешнего состязания после обострения конфликта на Украине. В прошлом году страна принимала участие в международных учениях по безопасности в преддверии чемпионата. При этом неназванные дипломатические сотрудники отметили, что РФ не принимала большого участия в подготовке к спортивному мероприятию. Катар, близкий союзник Соединённых Штатов, на территории которого расположена крупнейшая американская военная база на Ближнем Востоке, в последние годы укрепил двухсторонние связи с Россией, подчёркивает автор материала.