Мнение: Взрыв на газопроводе

Не люблю с некоторых пор объяснять отечественным упырям этические вопросы «на том единственном языке, который им (людям без эмпатии) доступен – на языке прагматики и непосредственной выгоды (вреда)». То есть, например – что отобрать у старушки кошелек с ее пенсией нельзя не потому, что это подлость и дикость, а потому, что отечественные полиционеры почему-то захотят срубить палку именно на ограбленной старушке, и тебе, такому крутому и прекрасному, придется ни за что уезжать в солнечный Магадан, а там будет холодно и страшно.

Подход на вид рабочий и якобы может заставить упыря на миг задуматься – но на самом деле это лишь видимость. Истина в том, что с упырями вообще нет смысла разговаривать – они невменяемы, а сама по себе аморальность – не что иное, как самая тяжелая разновидность глупости, той глупости, которая не лечится.

Поэтому говорить что-либо можно лишь в форме констатации и прогноза. Прогноз – дело хорошее, польза от него всегда будет.

Поэтому – о чем нам говорит сегодняшний могучий взрыв на газопроводе неподалеку от Петербурга? Судя по фото, бабахнуло действительно неслабо. И так, что из города было видно.

Взрыв всего лишь доказывает, что отечественные нравственные уроды затеяли кидаться камнями, сами проживая в стеклянном доме. О чем они думали – непонятно, скорее всего – ни о чём. Просто увидели возможность нагадить, «просчитали», что ответить аналогично им «враг» не сумеет (у нас есть дальнобойные ракеты, а у них нету, ха-ха-ха!) – и решили гадить.

Но не учли, где живут. А живут они (да и я) – в СЕВЕРНОЙ стране. Стране, критически (намного больше более южной Украины) зависящей от отопления и вообще от энергии. Причем – откуда в российских городах берется энергия? В очень большой степени – это газ. И это нефть. То и другое гонят по трубам с довольно-таки крайнего Севера.

Проще говоря – это реально тысячи км газопроводов и нефтепроводов. И по большей части эти нитки …..–проводов тянутся в абсолютно пустынных местностях. Через леса и болота. Труба, по ней гонят тонны нефти или кубометры газа, ежесекундно, огромные объемы. Что, если к Трубе в какой-то заповедной глуши выйдут пара человек в походном снаряжении и с не таким уж большим зарядом пластита? Лежит Труба в лесу, вокруг на десятки, а то и сотни километров – «ни машин, ни людэй», как поется в одной хорошей белорусской песне. Что, собственно, помешает двум нехорошим людям, вынырнувшим из леса, Трубу взорвать? А потом опять уйти в лес, и ищи-свищи?

Что против этого можно сделать – наладить охрану на всех тысячах км протяженности? Очевидно, что это просто невозможно даже и для менее бестолковой страны, чем наша.

А что ещё – перевести срочно все ТЭЦ с газа на уголь? Ну, во-первых, это так быстро не делается (в Москве и Подмосковье, к примеру, все ТЭЦ на газу – это «более экологичное топливо»), а во-вторых – что у нас с углем? Уголь везут еще более издалека, везут по железной дороге, а что из себя представляют отечественные «железки» – знает всякий, кто по ним когда-то ездил: тысячи км никем не охраняемых путей, и вокруг тот же лес, лес, лес. И никого вокруг на десятки и сотни км. Это Россия, детка. Если из лесу выйдут те же (или другие) два неприметных человека в походной одежде, подойдут к путям – кто их остановит?

И ведь, если что – людей в походной одежде нельзя будет выявлять единственно доступным нашим «органам» способом – по внешности. У них не будет «лиц кавказской национальности», не будет соответствующего акцента, они не будут похожи ни на горцев, ни на азиатов. Они будут ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ, как мы, и русский у них будет, как и у нас, родной. Возможно, у них и фамилии будут наши – Иванов, Петров… Но если даже кто-то окажется с фамилией типа Матвиенко, Кириенко или Мутко – что с того? Разве они вызовут подозрение?

Дебилы. В терроризм решили поиграть. Решили, что они самые умные, а с лозунгом НБС!! и вовсе схватили бога за бороду.