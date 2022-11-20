Полковник Макгрегор – США смогли военной силой подчинить Ирак, но с Россией или Китаем у них ничего не выйдет

Последние 30 лет США неоднократно вмешивались в конфликты, к чему их подталкивали государственные секретари, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор для The Grayzone. Но если армия США смогла заставить подчиниться Ирак, то Россию или Китай не сможет. По мнению Макгрегора, если США попытаются запугать Москву, то проиграют в Восточной Европе.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США: Вспомните, за последние 30 лет у нас была целая серия вмешательств, к которым подталкивали государственные секретари. В авангарде подобного рода вещей стояла госсекретарь Олбрайт (госсекретарь при президенте Билле Клинтоне Мадлен Олбрайт. — ИноТВ). Помните её знаменитый разговор с генералом Пауэллом (госсекретарь при президенте Джордже Буше — младшем Колин Пауэлл. — ИноТВ): «Генерал Пауэлл, вы всё время твердите об этой замечательной армии, почему бы нам ею не воспользоваться?» Разумеется, Пауэлл ответил, что военную силу нельзя применять без разбора — её используют только в крайнем случае, когда вынуждены это сделать.

Но урок, который все неоконы и глобалисты извлекли из «Бури в пустыне»*, таков: «Вы только посмотрите на этот замечательный набор игрушек. Мы можем взять эти игрушки куда угодно. Мы можем запугать всех и заставить подчиняться».



Только есть одно но. Дело в том, что Россию нельзя запугать и заставить подчиняться, и Китай тоже. И если мы попытаемся это сделать, мы проиграем в Восточной Европе. И Милли (глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. — ИноТВ) понимает это и боится, что Блинкен (госсекретарь США Энтони Блинкен. — ИноТВ), Клейн (глава администрации Белого дома Рон Клейн. — ИноТВ), Салливан (посол США в Москве Джон Салливан. — ИноТВ) и Байден (президент США Джо Байден. — ИноТВ) не понимают этого, потому что поддались массовому замешательству.



Теперь о том, что это за замешательсто. С 24 февраля и вы, и я, и все остальные сидим и слушаем победную речь Украины: «Украинцы побеждают, украинцы побеждают, просто посмотрите, они побеждают». Ну-ну.



Посмотрите на карту, они не побеждают. Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда будет нанесён сокрушительный удар, который их раздавит. И вот Милли говорит: «Они сделали примерно всё, что мы могли ожидать. Я думаю, они должны вести переговоры». И что он получает? «Точно нет, мы должны раздавить русских, мы должны победить их. Они должны понять, мы должны преподать им этот урок». Это безумие.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2022 года.

* «Буря в пустыне» — операция по освобождению Кувейта и разгрому иракской армии во время войны в Персидском заливе 1990—1991 годов.