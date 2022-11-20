 

Тест: Насколько вы знаете советские экранизации зарубежной классики

20.11.2022, 2:42, Разное
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В советском и российском кино множество гениальных картин, снятых по переводам известных книг. “Стрелы Робин Гуда”, “Потомок Белого Барса”, “Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо” – какой кадр представлен на экране? Эту ленту сняли по книге зарубежного писателя. Проверьте свои знания в области классического кино. Отгадайте советский фильм, снятый по мотивам зарубежной классики.


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