 

Глава Чечни Кадыров выразил уверенность в скором возмездии за убийство российских пленных украинскими военными

20.11.2022, 2:06, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что возмездие за убийство российских пленных украинскими военными не заставит себя долго ждать.

Кадыров в Telegram-канале выразил мнение, что виновные в убийстве российских пленных не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм, подобных «выродков» в плен брать категорически нельзя. Глава Чечни с возмущением заметил, что они не только совершили преступление, но и цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Он выразил уверенность, что возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Глава Чечни заверил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия уведомила официальным документом СБ и ГА ООН генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о жестоком обращении Украины с российскими военнопленными.

В пятницу в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны РФ обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. СК РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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