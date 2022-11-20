Стрижка клином – один из главных трендов-2022-2023: особенности прически родом из 70-х и секреты ее выбора

Тому, что осенью 2022 г. на подиумах вновь появилась элегантная короткая стрижка клин, можно только порадоваться. Эта знаменитая прическа существует с 1970 г. И сегодня эксперты по красоте и законодатели моды открывают ее снова.

Что за прическа

В семидесятых годах прошлого века стрижка клин произвела в мире моды настоящий фурор. Первой такую прическу себе сделала юная фигуристка Дороти Хэмилл. Прическа очень понравилась модницам прежде всего потому, что обеспечивала объем за счет многослойности и асимметрии. Кроме того, клин отлично подходит практически к любой форме лица и очень хорошо смотрится на прямых тонких волосах.

Линия асимметрии в этой прическе происходит от формы клина. Отсюда и название стрижки. Волосы в прическе короткие на затылке и постепенно удлиняются к лицу. Точный тупой срез заканчивается самой длинной частью на высоте подбородка. Стрижка красиво обрамляет лицо и смотрится очень стильно.

Подходит эта стрижка для любых типов лица. Однако считается, что лучше всего она подходит женщинам с круглым лицом, овальным и сердцевидным. Также, по мнению стилистов, клин идеально сочетается с очками и очень привлекательно смотрится на седых волосах. Поэтому такую прическу в свой арсенал могут без опаски включать даже женщины за 60.

Уход

Клин — одна из прическок, не требующих обязательной укладки. Однако укладка делает эту стрижку более эффектной. Подкручивать волосы с такой стрижкой можно как вовнутрь, так и наружу.

Укладку при этом допускается делать с боковым или центральным пробором. Большинство вариантов прически отлично подходит для женщин всех возрастов. Такой особенностью клин обладает в том числе и из-за своих красивых углов впереди, таких же, как у популярной стрижки боб.

Веселая прическа для пожилых дам

Дамам в возрасте стилисты рекомендуют дополнять клин контуром А-силуэта на затылке. Также возрастной женщине идеально подойдет челка.

Клин на ножке

Клин на ножке идеально смотрится на прямых волосах и красиво подчеркивает скулы и подбородок. Обладательницам густых волос такую стрижку рекомендуется дополнять А-силуэтом. Тогда прическа будет смотреться еще более эффектно.

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Клин с мелированием

Разумеется, прическу клин, как и любую другую, можно дополнять мелированием. Такая стрижка идеально подойдет для женщины любого возраста. Мелирование сделает прическу более стильной и современной.

Лохматый клин

Этот вариант прически отлично подходит для повседневной носки. Волосы в этом случае высушиваются феном, а далее на них наносится текстурирующий гель. Конечно, подойдет такая стрижка только тем женщинам, которые не боятся быть в центре внимания.

Повседневный клин

Такая прическа также неплохо подходит как молодым девушкам, так и женщинам в возрасте. Чтобы сделать такую укладку, понадобится утюжок. Таким образом можно добавить волосам гладкости и изогнуть кончики. Зафиксировать прическу проще всего с помощью спрея.

Кудрявый клин

Кудрявый клин в этом сезоне является одним из самых трендовых вариантов. Такая стрижка выглядит энергично и при этом не требует особого ухода. Конечно, кудрявый клин можно делать и на прямых волосах с помощью завивки.